/सासाराम के कार्यपालक अभियंता अरविंद चौधरी के 6 ठिकानों पर EOU का छापा, जानें पूरा मामला

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बिहार में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लघु सिंचाई विभाग, सासाराम (रोहतास) प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अरविन्द कुमार चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. अभियंता पर अपनी आय से लगभग 85.05 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. ईओयू के किए गए सत्यापन के क्रम में उनके खिलाफ 1,19,98,534 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के साक्ष्य पाए गए हैं. इसी मामले में न्यायालय से प्राप्त सर्च वारंट के आधार पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर यह कार्रवाई की जा रही है.
इस मामले की गहन जांच के लिए आज सुबह से ही ईओयू की विशेष टीम बिहार के विभिन्न जिलों में अभियुक्त के कुल छह अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ तलाशी ले रही है.
छापेमारी के दौरान दानापुर स्थित उनके फ्लैटों में ईओयू की टीम महत्वपूर्ण दस्तावेजों और संपत्तियों की बारीकी से जांच कर रही है. इसमें उनके बैंक खाते, विभिन्न निवेश, और चल-अचल संपत्तियों से जुड़े महत्वपूर्ण कागजात शामिल हैं. आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद बरामद सभी दस्तावेजों और साक्ष्यों का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी. फिलहाल, सभी छह ठिकानों पर छापेमारी जारी है और साक्ष्य एकत्र करने का काम पूरी मुस्तैदी से किया जा रहा है.