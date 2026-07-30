/सासाराम के कार्यपालक अभियंता अरविंद चौधरी के 6 ठिकानों पर EOU का छापा, जानें पूरा मामला

बिहार में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लघु सिंचाई विभाग, सासाराम (रोहतास) प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अरविन्द कुमार चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. अभियंता पर अपनी आय से लगभग 85.05 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. ईओयू के किए गए सत्यापन के क्रम में उनके खिलाफ 1,19,98,534 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के साक्ष्य पाए गए हैं. इसी मामले में न्यायालय से प्राप्त सर्च वारंट के आधार पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर यह कार्रवाई की जा रही है.