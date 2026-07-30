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सासाराम के कार्यपालक अभियंता अरविंद चौधरी के 6 ठिकानों पर EOU का छापा, जानें पूरा मामला

EOU ने लघु सिंचाई विभाग, सासाराम प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार चौधरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है. यह मामला आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले से जुड़ा हुआ है. आज सुबह से ही EOU की एक स्पेशल टीम बिहार के अलग-अलग जिलों में स्थित उनके छह ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 30, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:25 PM IST
सासाराम के कार्यपालक अभियंता अरविंद चौधरी के 6 ठिकानों पर EOU का छापा, जानें पूरा मामला
Image Credit: सासाराम के कार्यपालक अभियंता अरविंद चौधरी के 6 ठिकानों पर EOU का छापा (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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