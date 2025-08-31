गोलियों से दहला सासाराम का ये गांव, एक शख्स की मौत, इलाके में दहशत

Sasaram News: सासाराम के शिवसागर थाना क्षेत्र के चंदवा गांव में गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें जोखन साह नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. जबकि कमलेश पासवान नामक व्यक्ति को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए सासाराम के साथ अस्पताल लाया गया है. वहीं, अनिल नामक एक युवक को बाजू से छूटकर गोली गुजर गई है.

इस घटना में गोली लगने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. जिसमें अस्पताल लाने पर जोखन की मौत हो गई. गोलीबारी करने वाले दो लोगों को ग्रामीणों ने पड़कर पुलिस को सौंप दिया. गोली मारने वाले दो युवकों की भी पिटाई हुई है. उन दोनों को भी इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है.

बताया जाता है कि कमलेश पासवान अपने खेत में काम कर लौट रहे थे. उनके साथ जोखन साह और अनिल भी था. इस दौरान बाइक पर सवार तीन युवक आकर फायरिंग शुरू कर दिए. जिसमें पहले कमलेश पासवान के पीठ में गोली लगी बीच बचाव करने के दौरान जोखन को सीने में गोली मार दी गई. जिससे जोखन की मौत हो गई. अनिल के बाएं हाथ में भी हल्का सा जख्म लगा है.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है. इस घटना के पीछे पुरानी रंजिश हो सकती है. पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है. इस संबंध में सासाराम के एसडीपीओ 2 दिलीप कुमार ने बताया कि मौके से अपराधियों की एक बाइक भी बरामद कर ली गई है. पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है.

रिपोर्ट: अमरजीत यादव

