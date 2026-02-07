साथ नाचते थे...साथ मरेंगे! सहरसा में 4 दोस्तों ने एक साथ खाया जहर, 2 की मौत

Saharsa News: सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड अंतर्गत कोसी दियारा के कनरिया थाना क्षेत्र के फरेवा मुसहरी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बता दें कि बेलवाड़ा पंचायत के फरेवा मुसहरी में चार जिगरी दोस्त ने एक साथ कीटनाशक दवा खा लिया, जिसमें दो युवकों की इलाज के दौरान मौत हो गई. जबकि दो युवकों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है.

जानकारी मुताबिक, फरेवा मुसहरी के रहने वाले अर्जुन सदा के 20 वर्षीय पुत्र राजा कुमार, मांगनी सदा के 18 वर्षीय पुत्र सन्नीदेवल कुमार, कुजली उर्फ संजय सदा के 16 वर्षीय पुत्र मुरारी कुमार और भोला सदा के 14 वर्षीय पुत्र सनोज कुमार हमेशा एक साथ रहकर गांव घर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य का काम करता था.

इसी कड़ी में शनिवार चारों युवकों ने एक खाद्य की दुकान में जाकर फेराडॉन नामक कीटनाशक दवा खरीद कर गांव से ही कुछ दूरी पर एक बहियार में जाकर मक्का खेत के आड़ पर बैठकर चारों युवक बारी बारी से कीटनाशक दवा पी लिया. गांव घर में जैसे ही कीटनाशक दवा खाने की सूचना मिली वैसे ही गांव में हाहाकार मच गया.

सभी युवकों को खगड़िया ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान राजा कुमार और सन्निदेवल कुमार की मौत हो गई जबकि दो युवकों का इलाज चल रहा है.

घटना की जानकारी मिलते ही कनरिया थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने दलबल के साथ घटनास्थल पहुंच मामले की छानबीन में शुरू कर दी है. छानबीन के दौरान घटनास्थल का मुआयना किया गया, जहां चारों की ओर से इस्तेमाल किए गए दवाओं का सैम्पल और प्लास्टिक का ग्लास मिला है. फिलहाल, घटना को लेकर मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया है. आखिर युवकों ने कीटनाशक क्यों खाई इसकी छानबीन की जा रही है.

रिपोर्ट: विशाल कुमार

