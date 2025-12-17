रोहतास में 2 बाइक की आमने-सामने टक्कर, 4 युवकों की मौत, धू-धू कर जल गई गाड़ी

Rohtas Road Accident: रोहतास जिला में एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां आयरकोठा थाना क्षेत्र के गोई मोड के समीप दो बाइक की आमने-सामने की टक्कर में 4 युवकों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान प्रयाग बिगहा के विकास तिवारी, बंटी शर्मा और मंगीतपुर के अनमोल शर्मा, लवजी शर्मा के रूप में हुई है.

बाइक धू-धू कर जल गई बाइक

बताया जा रहा है कि घटना के बाद बाइक में आग लग गई. जिससे बाइक धू-धू कर जल गई. इस हादसे के बाद मौके पर हाहाकार मच गया. यह घटना आयर कोठाथाना क्षेत्र के ढेलाबाग- ततराढ सड़क मार्ग पर हुई है. युवकों की दर्दनाक मौत से सभी लोग सिहर गए. मृतकों की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच बताई जाती है.

दो युवक धनाव गांव से लौट रहे थे

बताया जाता है कि दो युवक धनाव गांव से लौट रहे थे. घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दी है. मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है. आसपास के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई है. वहीं, चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया है.

सासाराम में सड़क हादसा

रोहतास जिले के सासाराम में एक सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में आशा देवी नामक महिला की मौत हो गई. जबकि, एक साइकिल सवार संतोष कुमार की भी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद लोग काफी आक्रोशित हो गए और नासरीगंज में सड़क को जाम कर दिया था. यह घटना नासरीगंज थाना क्षेत्र के जोरावरपुर के आसपास की है.

आशा देवी बाराडीह की रहने थी और संतोष कुमार बहुआरा के निवासी थे. मृतक आशा देवी वीरेंद्र चौधरी की पत्नी थी. मृतक के पुत्र अमित कुमार ने बताया कि उनकी माता आशा देवी सड़क के किनारे जा रही थी. तभी अनियंत्रित स्कार्पियो ने उन्हें कुचल दिया. पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया है.

रिपोर्ट: अमरजीत यादव