रोहतास के करगहर में महागठबंधन का फ्रेंडली फाइट, CPI और कांग्रेस आमने-सामने

Bihar Chunav 2025: बिहार के सासाराम से एक खबर सामने आई है, जहां रोहतास जिला के करगहर विधानसभा सीट पर महागठबंधन का फ्रेंडली फाइट सामने आया है. महागठबंधन के दो घटक दल एक ही सीट से नामांकन कर दिए हैं. इसके बाद महागठबंधन में घमासान शुरू हो गया है.

करगहर विधानसभा सीट से कल कांग्रेस के विधायक और प्रत्याशी संतोष मिश्रा ने नामांकन किया. वहीं सीपीआई के महेंद्र गुप्ता ने भी अपना नामांकन दर्ज करा दिया. ऐसे में CPI और कांग्रेस आमने-सामने हो गए हैं. कम्युनिस्ट पार्टी के महेंद्र गुप्ता का कहना है कि वह महागठबंधन के असली प्रत्याशी हैं और उन्हें उनकी पार्टी ने यह सिंबल दिया है. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें तेजस्वी यादव का भी निर्देश प्राप्त है.

महेंद्र गुप्ता का कहना है कि कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को फिर से मैदान में उतारा है, उनका करगहर से चुनाव जीतना मुश्किल है. ऐसे में महागठबंधन करगहर में उन्हें मौका दिया है. CPI नेता महेंद्र गुप्ता ने कहा कि वे तेजस्वी यादव के निर्देश पर महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए मैदान में उतरे हैं और उन्हें उनकी पार्टी ने सिंबल दिया है. ऐसे में कहीं कोई असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए.

इस संबंध में कांग्रेस के विधायक और प्रत्याशी संतोष मिश्रा का कहना है कि यह सब एक राजनीति के तहत किया गया है. आने वाले समय में यह सब ठीक हो जाएगा. बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह की बातें आई हैं. लेकिन यह सब एक रणनीति है और इसके लिए किसी को परेशान नहीं होना चाहिए. बड़ी बात यह है कि रोहतास जिला के करगहर में CPI द्वारा अपना उम्मीदवार खड़ा कर देने के बाद पूरे जिले में महागठबंधन की धार थोड़ी कुंद हुई है.

इनपुट: अमरजीत कुमार यादव

