सासाराम में भीषण बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, रेड अलर्ट

Sasaram Weather: सासाराम में भीषण बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति बनी हुई है.  सासाराम में सड़क पर इतना पानी भर गया कि कई गाड़ियां डूब गईं है. जिला प्रशासन ने मौसम को देखते हुए अलर्ट जारी किया है.

 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 04, 2025, 12:01 PM IST

सासाराम में भीषण बारिश
Sasaram Weather: बिहार में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है. मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. इसी बीच, सासाराम में हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर और आसपास के इलाके को बाढ़ में तब्दील कर दिया है. कई कच्चे मकान गिरने की सूचना है, जबकि जमुहार के नारायण मेडिकल कॉलेज का पूरा परिसर डूब गया है. 100 से अधिक कार पानी में डूब चुकी है. यह कह सकते हैं कि पूरा बाढ़ का नजारा है, चारों तरफ पानी ही पानी है.

जलमग्न हुआ पूरा इलाका 
इतना ही नहीं, तमाम सरकारी कार्यालय के अलावा कई स्कूलों में भी पानी जमा हो गया है, सड़कों पर भी पानी बह रहा है. बताया जा रहा है कि कल रात से लेकर सुबह तीन बजे तक हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया है. लोगों का कहना है कि इतनी मूसलाधार बारिश उन लोगों ने आज तक नहीं देखी थीं, जो इलाका देखिए वह डूबा हुआ है. जिला प्रशासन ने मौसम को देखते हुए अलर्ट जारी किया है.

भयंकर बारिश का रेड अलर्ट
कई शहरों में भारी बारिश के कारण जल-जमाव की स्थिति बनी हुई है. सासाराम में सड़क पर इतना पानी भर गया कि कई गाड़ियां डूब गईं. बता दें कि मौसम विभाग ने शनिवार (04 अक्टूबर) को बिहार के कई जिलों में भयंकर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. अरब सागर में उठे ‘शक्ति’ तूफान के कारण अक्टूबर के महीने में भी बिहार में भारी बारिश देखने को मिल रही है. मौसम विभाग की मानें, तो राज्य में सात अक्टूबर तक बारिश की सक्रियता बनी रह सकती है. 

Heavy rain in Sasaram

