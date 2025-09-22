सासाराम में नवरात्रि के पहले दिन 10 वर्षीय मासूम के साथ हैवानियत, लोगों ने आरोपी को पीटा

सासाराम में नवरात्रि के पहले दिन, यानी आज 22 सितंबर 2025 को, एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. बताया जा रहा है कि पपीता बेचने वाला एक युवक, मोहम्मद सलीम, बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने गोदाम में ले गया, जहां उसने इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया. यह घटना उस समय हुई, जब बच्ची अपने घर के आसपास थी और आरोपी ने उसका भरोसा जीतकर उसे गोदाम तक ले गया. इस घटना ने पवित्र दिन के माहौल को दुखद बना दिया.

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत 112 नंबर की पुलिस हेल्पलाइन को सूचित किया. पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले गुस्साए लोगों ने आरोपी मोहम्मद सलीम को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी. पिटाई से घायल सलीम को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया. पुलिस ने बच्ची की मां के बयान के आधार पर नगर थाना में मामला दर्ज किया है. यह त्वरित कार्रवाई पुलिस की सक्रियता को दर्शाती है, जिससे स्थानीय लोगों में कुछ हद तक राहत है.

सासाराम के एसडीपीओ-1 दिलीप कुमार ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. आरोपी मोहम्मद सलीम को हिरासत में लिया गया है और उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बच्ची को उचित चिकित्सा और सहायता प्रदान की जाए. इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और पुलिस का कहना है कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा.

इनपुट- अमरजीत कुमार यादव

