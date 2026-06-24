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आज शादी के बंधन में बंधेंगे क्रिकेटर आकाशदीप, मानिकपुर की अक्षिता राज बनेंगी उनकी दुल्हनिया

Akash Deep Wedding: भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप आज विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं. शादी से पहले उनके पैतृक आवास पर पूरे रीति-रिवाज के साथ हल्दी समारोह आयोजित हुआ. इस दौरान आकाशदीप पीले कपड़े में नजर आए, जबकि होने वाली दुल्हन अक्षिता राज की तस्वीरें भी सामने आई हैं.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 24, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:07 AM IST
आज शादी के बंधन में बंधेंगे क्रिकेटर आकाशदीप, मानिकपुर की अक्षिता राज बनेंगी उनकी दुल्हनिया
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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