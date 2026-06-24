/आज शादी के बंधन में बंधेंगे क्रिकेटर आकाशदीप, मानिकपुर की अक्षिता राज बनेंगी उनकी दुल्हनिया

Akash Deep Wedding: भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप आज बुधवार, 24 जून को विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं. शादी के लेकर उनके पैतृक आवास पर उत्सव का माहौल है. इससे पहले सोमवार 23, जून को पूरे रीति-रिवाज और वैदिक परंपराओं के साथ हल्दि की रस्म संपन्न हुई. इस खास मौके पर परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और करीबी लोग मौजूद रहे. हल्दि सामारोह की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं, जिन्हें लोग काफी पसंद कर रहे हैं.