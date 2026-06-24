/आज शादी के बंधन में बंधेंगे क्रिकेटर आकाशदीप, मानिकपुर की अक्षिता राज बनेंगी उनकी दुल्हनिया

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Akash Deep Wedding: भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप आज बुधवार, 24 जून को विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं. शादी के लेकर उनके पैतृक आवास पर उत्सव का माहौल है. इससे पहले सोमवार 23, जून को पूरे रीति-रिवाज और वैदिक परंपराओं के साथ हल्दि की रस्म संपन्न हुई. इस खास मौके पर परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और करीबी लोग मौजूद रहे. हल्दि सामारोह की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं, जिन्हें लोग काफी पसंद कर रहे हैं.
हल्दी की रस्म के दौरान आकाशदीप पीले रंग के पारंपरिक ड्रेस में नजर आए. इस दौरान परिवार की महिलाओं ने पारंपरिक लोकगीत गाते हुए रस्मों को निभाया और पूरे घर में खुशी का माहौल देखने को मिला. इस हल्दि सामारोह में मौजूद सभी लोगों ने दुल्हे को हल्दी लगाकर उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की.
इसी बीच आकाशदीप की होने वाली दुल्हन अक्षिता राज की तस्वीर भी दुसरी बार सामने आई है. अक्षिता रोहतास जिले के डेहरी के मानिकपुर की रहने वाली हैं. शादी की खबरों के बीच उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बनी हुई हैं. दोनों परिवारों में विवाह को लेकर उत्साह का माहौल है और सभी लोग इस शुभ अवसर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
आकाशदीप के बहनोई दीप नारायण सिंह ने बताया कि पूरा परिवार इस शादी को लेकर बेहद खुश है और सभी लोग इस खास मौके का आनंद ले रहे हैं. उन्होंने का कि विवाह समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. आज वराणसी के लिए बारात रवाना होगी, जहां विवाह की अन्य रस्में संपन्न कराई जाएंगी. परिवार और रिशतेदारों के बीच इस शादी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.
रिपोर्ट: अमरजीत कुमार यादव