/करगहर में हिंदू-मुस्लिम एकता की अद्भुत मिसाल, यहां आज भी हिंदू ब्राह्मण परिवार की सलामी के बाद ही निकलता है ताजिया का जुलूस

बिहार के रोहतास जिले के करगहर में मोहर्रम के अवसर पर आज भी एक अनोखी और ऐतिहासिक परंपरा देखने को मिलती है. यहां ताजिया के अखाड़े से निकलने वाले जुलूस की सलामी एक हिंदू ब्राह्मण वंशज द्वारा ली जाती है. इसके बाद ही ताजिया का जुलूस पूरे नगर में भ्रमण के लिए निकलता है. यह परंपरा सदियों से लगातार चली आ रही है और आज भी पूरी श्रद्धा एवं सम्मान के साथ निभाई जाती है.