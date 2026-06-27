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करगहर में हिंदू-मुस्लिम एकता की अद्भुत मिसाल, यहां आज भी हिंदू ब्राह्मण परिवार की सलामी के बाद ही निकलता है ताजिया का जुलूस

Kargahar Muharram tradition: रोहतास जिले के करगहर में मोहर्रम के दौरान एक अनोखी और ऐतिहासिक परंपरा देखने को मिलती है, जहां ताजिया जुलूस की सलामी आज भी एक हिंदू ब्राह्मण वंशज द्वारा ली जाती है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 27, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:26 AM IST
करगहर में हिंदू-मुस्लिम एकता की अद्भुत मिसाल, यहां आज भी हिंदू ब्राह्मण परिवार की सलामी के बाद ही निकलता है ताजिया का जुलूस
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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