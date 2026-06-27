/करगहर में हिंदू-मुस्लिम एकता की अद्भुत मिसाल, यहां आज भी हिंदू ब्राह्मण परिवार की सलामी के बाद ही निकलता है ताजिया का जुलूस

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बिहार के रोहतास जिले के करगहर में मोहर्रम के अवसर पर आज भी एक अनोखी और ऐतिहासिक परंपरा देखने को मिलती है. यहां ताजिया के अखाड़े से निकलने वाले जुलूस की सलामी एक हिंदू ब्राह्मण वंशज द्वारा ली जाती है. इसके बाद ही ताजिया का जुलूस पूरे नगर में भ्रमण के लिए निकलता है. यह परंपरा सदियों से लगातार चली आ रही है और आज भी पूरी श्रद्धा एवं सम्मान के साथ निभाई जाती है.
स्थानीय लोगों के अनुसार, यह परंपरा राजा-महाराजाओं और जमींदारी प्रथा के समय से चली आ रही है. बताया जाता है कि उस दौर में चेत पांडे नामक व्यक्ति ताजिया जुलूस की सलामी लिया करते थे. समय के साथ यह परंपरा समाप्त नहीं हुई, बल्कि आज भी उनके वंशज इसे आगे बढ़ा रहे हैं. वर्तमान में विवेक पांडे उर्फ सोनू ने इस वर्ष भी ताजिया जुलूस की सलामी ली.
करगहर के मुस्लिम समुदाय के लोग, जिन्हें खलीफा कहा जाता है, इस जुलूस का आयोजन करते हैं. जुलूस शुरू होने से पहले हिंदू ब्राह्मण परिवार द्वारा सलामी दी जाती है, जिसके बाद ताजिया नगर भ्रमण के लिए निकलता है. इस दौरान विवेक कुमार पांडे को सम्मान स्वरूप साफा और तलवार भेंट की गई.
यह परंपरा क्षेत्र में हिंदू-मुस्लिम एकता और सामाजिक सौहार्द की एक मजबूत मिसाल पेश करती है. खलीफा अनवर राईन ने बताया कि यह आयोजन दोनों समुदायों के बीच भाईचारे और आपसी सम्मान का प्रतीक है, जिसे लोग आज भी पूरे उत्साह और सम्मान के साथ निभा रहे हैं.
रिपोर्ट: अमरजीत यादव