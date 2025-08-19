Kargahar Vidhan Sabha Seat: करगहर विधानसभा में विकास, रोजगार और जातीय समीकरण तय करेंगे जीत का रास्ता

Kargahar Assembly Constituency: रोहतास जिले की करगहर विधानसभा का चुनावी मैदान इस बार भी विकास और रोजगार जैसे बड़े मुद्दों पर गर्माने वाला है. यहां के लोग लंबे समय से करगहर बाजार में अतिक्रमण की समस्या, ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट और शहर में जाम से परेशान हैं. इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी लगातार उठती रही है. किसानों की मांग है कि उनकी फसल का उचित दाम मिले और सिंचाई के लिए नहरों की सफाई समय-समय पर हो.

करगहर विधानसभा सीट 2020 में कांग्रेस के खाते में गई थी. संतोष मिश्रा ने उस चुनाव में जदयू के वशिष्ठ सिंह को हराया था. इस सीट पर पिछले कई चुनावों में कांग्रेस और जदयू के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली है. हालांकि बीएसपी भी यहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराती रही है. जिले की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो सासाराम, दिनारा, नोखा और डेहरी पर राजद का कब्जा है, जबकि कराकाट सीट माले के पास है. करगहर और चेनारी सीट कांग्रेस के पास रही है, लेकिन हाल में चेनारी विधायक भाजपा में शामिल हो गए.

करगहर सीट पर जातीय समीकरण जीत-हार तय करने में अहम भूमिका निभाता है. कोईरी वोटर यहां निर्णायक माने जाते हैं. यादव, कुर्मी, रविदास और ब्राह्मण समुदाय की भी अच्छी खासी आबादी है. खासकर जब कोईरी और कुर्मी वोट एकजुट हो जाते हैं तो समीकरण साफ तौर पर बदल जाता है.

करगहर क्षेत्र की पहचान ऐतिहासिक पुराण शिव मंदिर से भी है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. जनता चाहती है कि यहां स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाए, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य. पेयजल की कमी यहां बड़ी समस्या बन जाती है, जिससे लोग जल्द समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

ये भी पढ़ें- दिनारा विधानसभा में राजद का दबदबा, लेकिन NDA समीकरण बदलने को तैयार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!