बिहार चुनाव में 'लिट्टी बाबू' की एंट्री, पहले मतदान फिर घर का काम निपटाने का पैगाम

Bihar Chunav 2025: बिहार में व्यंजनों में लिट्टी का अपना अलग ही महत्व है. ऐसे में रोहतास जिले में इस बार विधानसभा चुनाव में लिट्टी को दर्शाते हुए 'लिट्टी बाबू' कार्टून को शुभंकर बनाया गया है, जो लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे. रोहतास की डीएम और जिला निर्वाचित पदाधिकारी उदिता सिंह ने लिट्टी बाबू शुभंकर को प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस क्षेत्र में लिट्टी काफी महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ है.

मतदान के प्रति प्रेरित करेगा शुभंकर

उन्होंने आगे कहा कि ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में लिट्टी के आकार का लिट्टी बाबू शुभंकर बने हैं और ये लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे. खासकर महिलाओं को यह संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि वे लोग घर का काम बाद में निपटे, पहले मतदान करने के लिए घर से निकले. इस प्रकार बिहार के प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी को इस बार रोहतास जिला में शुभंकर बनाकर प्रस्तुत किया गया है. आयोग का ये कदम लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित करने का काम करेगा.

बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान

बता दें कि बिहार चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर तो दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को कराया जाएगा. पहले चरण में 121 सीटें आएंगी तो दूसरे चरण में 122 सीटों पर चुनाव होगा. पहले चरण की अधिसूचना 10 अक्टूबर, 2025 को जारी होगी तो दूसरे चरण की 13 अक्टूबर को. पहले चरण के लिए नामांकन का दौर 17 अक्टूबर को तो दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर को खत्म होगा. पहले चरण के नामांकन की जांच 18 अक्टूबर तो दूसरे चरण के नामांकन की जांच 21 अक्टूबर तक होगी. क्रमश: 20 और 23 अक्टूबर तक दोनों चरणों में नाम वापस लिए जा सकेंगे. मतगणना 14 अक्टूबर को होगा.