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Sasaram News: प्रेम प्रसंग के खूनी अंजाम ने 6 बच्चों को किया अनाथ, मां की हत्या के बाद रो-रोकर बेहाल हुए मासूम

सासाराम में प्रेम-प्रसंग को लेकर छह बच्चों की मां की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. सरिता देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया गया है. वहीं, 6 बच्चों के सिर से मां का साया उठ चुका है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 06, 2026, 09:37 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:37 PM IST
Sasaram News: प्रेम प्रसंग के खूनी अंजाम ने 6 बच्चों को किया अनाथ, मां की हत्या के बाद रो-रोकर बेहाल हुए मासूम
Image Credit: Sasaram News: प्रेम प्रसंग के खूनी अंजाम ने 6 बच्चों को किया अनाथ

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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