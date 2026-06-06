/Sasaram News: प्रेम प्रसंग के खूनी अंजाम ने 6 बच्चों को किया अनाथ, मां की हत्या के बाद रो-रोकर बेहाल हुए मासूम

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Sasaram News: रोहतास जिले के सासाराम में शिवसागर थाना क्षेत्र के मचवार में प्रेम प्रसंग में 6 बच्चों की मां की पीट पीटकर हत्या कर दी गई. मृतक सरिता देवी की उम्र लगभग 44 साल थी. वहीं, मामले में पुलिस का कहना है कि मुन्ना बिंद की पत्नी सरिता देवी का उसके पड़ोस के ही रहने वाले कमलेश बिंद से कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसे लेकर दोनों परिवार में तनाव रहता था.
कमलेश ने सरिता से की मारपीट
मृतक महिला सरिता देवी के पति परदेस में मजदूरी करता है. घटना के बारे में बताया जा रहा है कि महिला जब आज (6 जून) खेत में साग तोड़ने गई थी, उसी के बाद कुछ विवाद हो गया और इस विवाद में प्रेमी कमलेश बिंद ने सरिता देवी के साथ मारपीट कर दी, जिसमें उसकी मौत हो गई. मृतक सरिता देवी के पति ने बताया कि मारपीट में कमलेश बिंद के अलावा उसके परिवार के अन्य लोग भी शामिल थे. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को अपने कब्जे में ले लिया.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
इस हत्याकांड के बाद आरोपी कमलेश बिंद परिवार के साथ फरार है. SDPO-- 1 विप्लव कुमार मौके पर पहुंच कर छानबीन शुरू कर दी है. घटनाक्रम की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी होगी. फिलहाल सरिता देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है. वहीं, मृतक के 6 छोटे-छोटे बच्चे हैं जो अपनी मां की मौत के बाद बिलख रहे हैं.
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