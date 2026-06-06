/Sasaram News: प्रेम प्रसंग के खूनी अंजाम ने 6 बच्चों को किया अनाथ, मां की हत्या के बाद रो-रोकर बेहाल हुए मासूम

कमलेश ने सरिता से की मारपीट

मृतक महिला सरिता देवी के पति परदेस में मजदूरी करता है. घटना के बारे में बताया जा रहा है कि महिला जब आज (6 जून) खेत में साग तोड़ने गई थी, उसी के बाद कुछ विवाद हो गया और इस विवाद में प्रेमी कमलेश बिंद ने सरिता देवी के साथ मारपीट कर दी, जिसमें उसकी मौत हो गई. मृतक सरिता देवी के पति ने बताया कि मारपीट में कमलेश बिंद के अलावा उसके परिवार के अन्य लोग भी शामिल थे. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को अपने कब्जे में ले लिया.