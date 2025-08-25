सासाराम में प्रेमी ने उठाया खौफनाक कदम, प्रेमिका को गोली मारने के बाद की आत्महत्या, इलाके में सनसनी

सासाराम से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. नगर थाना क्षेत्र के माईको के पास स्थित आरव बैंक्विट हॉल गेस्ट हाउस में प्रेमी-प्रेमिका के बीच हुए विवाद ने एक भयावह रूप ले लिया. बक्सर जिले के रहने वाले जैकी नट उर्फ लड्डू ने अपनी प्रेमिका काजल कुमारी को गोली मार दी. इसके बाद उसने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और लोग दहशत में हैं.

घटना की सूचना मिलते ही सासाराम एसडीपीओ-2 दिलीप कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी. होटल के कमरे से पुलिस ने एक देसी कट्टा और कारतूस का खोखा बरामद किया. पूरे मामले की जांच की जा रही है और पुलिस यह समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया गया.

गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल काजल कुमारी को पहले सासाराम सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया. काजल की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

घटना के बाद लड़की की मां ने बताया कि उनकी बेटी काजल एक मॉल में काम करती है. कुछ ही घंटे पहले वह अपनी बेटी को बाजार में छोड़कर आई थीं. बाद में खबर मिली कि एक युवक ने होटल के कमरे में उनकी बेटी को गोली मार दी है. मां का कहना है कि युवक उनकी बेटी पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन अंतर्जातीय विवाह होने की वजह से काजल इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करना चाहती थी. इसी कारण से विवाद बढ़ गया और यह दर्दनाक घटना हो गई.

बताया जाता है कि घटना के बाद युवक जैकी नट ने भी खुद को गोली मार ली. मौके पर ही उसकी मौत हो गई. होटल स्टाफ और आसपास के लोग गोली की आवाज सुनकर कमरे की ओर दौड़े, जहां उन्हें खौफनाक नजारा देखने को मिला. कमरे में खून फैला हुआ था और दोनों गंभीर हालत में पड़े थे.

जैसे ही घटना की खबर फैली, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. लोग होटल के बाहर जुट गए. पुलिस जांच में यह सामने आया है कि जैकी नट लंबे समय से काजल पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था. लेकिन काजल इसके लिए तैयार नहीं थी. इसी बात को लेकर युवक नाराज था और गुस्से में आकर उसने यह कदम उठाया.

एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की गहन जांच की जा रही है. यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि युवक हथियार कहां से लाया और घटना से पहले दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी. होटल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके.

