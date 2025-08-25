सासाराम में प्रेमी ने उठाया खौफनाक कदम, प्रेमिका को गोली मारने के बाद की आत्महत्या, इलाके में सनसनी
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2896365
Zee Bihar JharkhandBH Rohtas  

सासाराम में प्रेमी ने उठाया खौफनाक कदम, प्रेमिका को गोली मारने के बाद की आत्महत्या, इलाके में सनसनी

सासाराम में होटल के कमरे में प्रेम प्रसंग का मामला खूनी वारदात में बदल गया. बक्सर के रहने वाले जैकी नट ने अपनी प्रेमिका काजल को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 25, 2025, 07:12 PM IST

Trending Photos

होटल के कमरे में प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत
होटल के कमरे में प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत

सासाराम से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. नगर थाना क्षेत्र के माईको के पास स्थित आरव बैंक्विट हॉल गेस्ट हाउस में प्रेमी-प्रेमिका के बीच हुए विवाद ने एक भयावह रूप ले लिया. बक्सर जिले के रहने वाले जैकी नट उर्फ लड्डू ने अपनी प्रेमिका काजल कुमारी को गोली मार दी. इसके बाद उसने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और लोग दहशत में हैं.

घटना की सूचना मिलते ही सासाराम एसडीपीओ-2 दिलीप कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी. होटल के कमरे से पुलिस ने एक देसी कट्टा और कारतूस का खोखा बरामद किया. पूरे मामले की जांच की जा रही है और पुलिस यह समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया गया.

गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल काजल कुमारी को पहले सासाराम सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया. काजल की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

घटना के बाद लड़की की मां ने बताया कि उनकी बेटी काजल एक मॉल में काम करती है. कुछ ही घंटे पहले वह अपनी बेटी को बाजार में छोड़कर आई थीं. बाद में खबर मिली कि एक युवक ने होटल के कमरे में उनकी बेटी को गोली मार दी है. मां का कहना है कि युवक उनकी बेटी पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन अंतर्जातीय विवाह होने की वजह से काजल इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करना चाहती थी. इसी कारण से विवाद बढ़ गया और यह दर्दनाक घटना हो गई.

बताया जाता है कि घटना के बाद युवक जैकी नट ने भी खुद को गोली मार ली. मौके पर ही उसकी मौत हो गई. होटल स्टाफ और आसपास के लोग गोली की आवाज सुनकर कमरे की ओर दौड़े, जहां उन्हें खौफनाक नजारा देखने को मिला. कमरे में खून फैला हुआ था और दोनों गंभीर हालत में पड़े थे.

जैसे ही घटना की खबर फैली, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. लोग होटल के बाहर जुट गए. पुलिस जांच में यह सामने आया है कि जैकी नट लंबे समय से काजल पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था. लेकिन काजल इसके लिए तैयार नहीं थी. इसी बात को लेकर युवक नाराज था और गुस्से में आकर उसने यह कदम उठाया.

एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की गहन जांच की जा रही है. यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि युवक हथियार कहां से लाया और घटना से पहले दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी. होटल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके.

इनपुट- अमरजीत कुमार यादव

ये भी पढ़ें- Nawada News: 14 वर्षीय सूरज की हत्या के बाद मांगी गई 30 लाख की फिरौती, पांच गिरफ्तार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Sasaram News

Trending news

Sasaram News
सासाराम में प्रेमी ने उठाया खौफनाक कदम, प्रेमिका को गोली मारने के बाद की आत्महत्या
Bagaha News
तेज बुखार से ग्रस्त बच्चे को दे दिया एंटी रेबीज डोज, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल
bihar flood
बाढ़ आएगी, तबाही मचाएगी और दरिया में समा जाएगी, क्या बिहार इस आपदा से कभी बच पाएगा?
Amrapali Dubey
आम्रपाली दुबे का ग्रीन सूट में दिखा देसी अंदाज, 'गुलरी के फुलवा बालम' गाना किया शेयर
Prashant Kishor
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान
Giridih news
अवैध निर्माण के खिलाफ ग्रामीणों का हल्लाबोल, सड़क पर टायर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन
indian post office
148 साल पुरानी डाक सर्विस अब इतिहास के पन्नों में दफन, स्पीड पोस्ट में होगी विलय
Bhagalpur News
Bhagalpur News: 13 साल से पढ़ा रही शिक्षिका पर पाकिस्तानी होने का आरोप
Nawada News
Nawada News: 14 वर्षीय सूरज की हत्या के बाद मांगी गई 30 लाख की फिरौती, पांच गिरफ्तार
Akshara Singh
बर्थडे से पहले अक्षरा सिंह का धमाल, नए गाने 'पटना की जग्गुआर' का पोस्टर हुआ रिलीज
;