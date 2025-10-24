मैथिली ठाकुर और ज्योति सिंह का चुनावी डेब्यू, वोटरों के दिलों में जगह बनाने की दोनों कर रहीं कोशिश

Maithili Thakur and Jyoti Singh Election Campaign: मैथिली ठाकुर और ज्योति सिंह का यह पहला विधानसभा चुनाव है, जिसमें दोनों अपना भाग्य आजमा रही हैं. हालांकि ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी हैं तो मैथिली ठाकुर भाजपा से प्रत्याशी हैं. देखना यह है कि दोनों चुनाव मैदान में क्या कमाल कर पाती हैं.
Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह और मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं. मैथिली ठाकुर दरभंगा के अलीनगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं तो ज्योति सिंह ने रोहतास जिले की काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है. यह वह सीट है, जहां से पवन सिंह 2024 का लोकसभा चुनाव हार गए थे.
मैथिली ठाकुर और ज्योति सिंह अपनी-अपनी सीटों पर चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं. दोनों ने अपने इंस्टाग्राम पर चुनाव प्रचार के कई वीडियो पोस्ट किए हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि दोनों अपने-अपने क्षेत्र में मतदाताओं के दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं.
मैथिली ठाकुर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे कबीर कुट्टी और धमसाइन में ग्रामीणों से गर्मजोशी से मिलती नजर आ रही हैं. एक वीडियो में वे स्थानीय महिलाओं के साथ बातचीत करती दिखीं. वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद. कबीर कुट्टी, धमसाइन, अलीनगर विधानसभा."
दूसरी ओर, ज्योति सिंह ने रोहतास जिले की काराकाट विधानसभा सीट ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे लोगों से मिलती, लोगों से बातचीत करती और उनसे सम्मान प्राप्त करती दिख रही हैं. ज्योति ने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "सेवा समर्पण काराकाट."
कुछ दिन पहले ज्योति ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वे प्रशंसकों से पैसे मांग रही थीं. साथ ही उन्होंने एक क्यूआर कोड भी शेयर किया था, ताकि लोग उन्हें चुनाव प्रचार के लिए ऑनलाइन रुपए भेज सकें.