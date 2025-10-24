Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2974185
Zee Bihar JharkhandBH Rohtas  

मैथिली ठाकुर और ज्योति सिंह का चुनावी डेब्यू, वोटरों के दिलों में जगह बनाने की दोनों कर रहीं कोशिश

Maithili Thakur and Jyoti Singh Election Campaign: मैथिली ठाकुर और ज्योति सिंह का यह पहला विधानसभा चुनाव है, जिसमें दोनों अपना भाग्य आजमा रही हैं. हालांकि ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी हैं तो मैथिली ठाकुर भाजपा से प्रत्याशी हैं. देखना यह है कि दोनों चुनाव मैदान में क्या कमाल कर पाती हैं.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Oct 24, 2025, 09:24 PM IST

Trending Photos

मैथिली ठाकुर और ज्योति सिंह का चुनावी डेब्यू, वोटरों के दिलों में जगह बनाने की दोनों कर रहीं कोशिश
मैथिली ठाकुर और ज्योति सिंह का चुनावी डेब्यू, वोटरों के दिलों में जगह बनाने की दोनों कर रहीं कोशिश

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह और मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं. मैथिली ठाकुर दरभंगा के अलीनगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं तो ज्योति सिंह ने रोहतास जिले की काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है. यह वह सीट है, जहां से पवन सिंह 2024 का लोकसभा चुनाव हार गए थे.

बिहार चुनाव की ताजा खबरें यहां पढ़ें 

मैथिली ठाकुर और ज्योति सिंह अपनी-अपनी सीटों पर चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं. दोनों ने अपने इंस्टाग्राम पर चुनाव प्रचार के कई वीडियो पोस्ट किए हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि दोनों अपने-अपने क्षेत्र में मतदाताओं के दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

मैथिली ठाकुर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे कबीर कुट्टी और धमसाइन में ग्रामीणों से गर्मजोशी से मिलती नजर आ रही हैं. एक वीडियो में वे स्थानीय महिलाओं के साथ बातचीत करती दिखीं. वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद. कबीर कुट्टी, धमसाइन, अलीनगर विधानसभा."

दूसरी ओर, ज्योति सिंह ने रोहतास जिले की काराकाट विधानसभा सीट ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे लोगों से मिलती, लोगों से बातचीत करती और उनसे सम्मान प्राप्त करती दिख रही हैं. ज्योति ने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "सेवा समर्पण काराकाट."

कुछ दिन पहले ज्योति ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वे प्रशंसकों से पैसे मांग रही थीं. साथ ही उन्होंने एक क्यूआर कोड भी शेयर किया था, ताकि लोग उन्हें चुनाव प्रचार के लिए ऑनलाइन रुपए भेज सकें.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Maithili ThakurJyoti Singhbihar chunav 2025

Trending news

chhath puja 2025
छठ पूजा से पहले पवन सिंह, मनोज तिवारी के गानों ने मचाया धमाल
bihar chunav 2025
समस्तीपुर में PM मोदी ने 17 बार किया 'जंगलराज' शब्द का जिक्र, विपक्ष पर साधा निशाना
Prashant Kishor
'मोदी सरकार ने 12,000 ट्रेनें इस डर से नहीं चलाई कि बिहार के युवा NDA को हरा न दें'
bihar chunav 2025
लालू यादव के 'जंगलराज' में शहाबुद्दीन का खौफ, सिवान ने अत्याचार को सहा: अमित शाह
Pawan Singh
छठ पूजा पर पवन सिंह का 'पॉलिटिकल धमाका', 'घाटे चलले मोदी-नीतीश' से छेड़ा जीत का राग
Begusarai News
Begusarai News: शराब की सूचना मिलने पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला
chhath puja 2025
बिहार की 'स्वर कोकिला' शारदा सिन्हा के इन 5 गानों के बिना अधूरा है छठ महापर्व
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री, MP के CM मोहन यादव ने कही ये बात
bihar chunav 2025
रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट पर भड़की BJP, मर्यादा में रहने की दी नसीहत
Who is Deepika Jha
उदित नारायण ने गाये दीपिका झा के लिखे मैथिली में छठ गीत, जानिए उनके बारे में