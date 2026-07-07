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सासाराम: पायलट बाबा आश्रम के पास केरलम के युवक का फंदे से लटकता मिला शव, हत्या या आत्महत्या की जांच में जुटी पुलिस

Sasaram Pilot Baba Ashram Man Found Hanging: आज (मंगलवार, 7 जुलाई) की सुबह-सुबह लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति फंदे से झूल रहा है, तो पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलने पर मुफसिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है. मृतक की पहचान केरलम के एर्नाकुलम के रहने वाले अभिजीत के रूप में हुई है, जो मोहन केडी का बेटा था. आशंका व्यक्त की जा रही है कि उसने आत्महत्या की है.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jul 07, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:38 PM IST
सासाराम: पायलट बाबा आश्रम के पास केरलम के युवक का फंदे से लटकता मिला शव, हत्या या आत्महत्या की जांच में जुटी पुलिस
Image Credit: पायलट बाबा आश्रम के पास फंदे से लटकता मिला शव (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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