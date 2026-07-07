/सासाराम: पायलट बाबा आश्रम के पास केरलम के युवक का फंदे से लटकता मिला शव, हत्या या आत्महत्या की जांच में जुटी पुलिस

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सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पायलट बाबा आश्रम के पास एक दुकान पर एक तीर्थ यात्री का फंदे से झूलता हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान केरलम के एर्नाकुलम के रहने वाले अभिजीत के रूप में हुई है, जो मोहन केडी का बेटा था. आशंका व्यक्त की जा रही है कि उसने आत्महत्या की है. सूचना मिलते ही एसडीपीओ-2 संजीव कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे तथा शव को पहले फंदे से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के अस्पताल भेजा है. बता दें कि पायलट बाबा आश्रम के पास कई चाय नाश्ता का कई फुटपाथ की दुकानें है, जो रात में बंद हो जाती हैं.
आज (मंगलवार, 7 जुलाई) की सुबह-सुबह लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति फंदे से झूल रहा है, तो पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलने पर मुफसिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है. एसडीपीओ-2 संजीव कुमार का कहना है कि पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है. प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि केरलम से कोई आदमी बिहार के सासाराम में पायलट बाबा आश्रम के पास आकर आत्महत्या क्यों करेगा? इन बिंदुओं पर भी जांच चल रही है.
एसडीपीओ ने कहा कि एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची है और छानबीन शुरू कर दी गई है. जांच के बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकता है. मृतक के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है. बता दें कि सासाराम में पायलट बाबा धाम काफी प्रसिद्ध है. पायलट बाबा, भारतीय वायु सेना के एक पूर्व विंग कमांडर हुआ करते थे और उनका वास्तविक नाम कपिल सिंह था. उन्हें जल समाधि तथा भू-समाधि लेने में महारत हासिल थी. उन्होंने 20 अगस्त 2024 को अंतिम सांस ली थी, जिसके बाद उनकी याद में इस धाम को विकसित किया गया.
रिपोर्ट- अमरजीत यादव