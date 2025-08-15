सासाराम से शुरू होगी राहुल गांधी की 'मतदाता अधिकार यात्रा', मनोज कुमार बोले- उठेगा बड़ा सियासी तूफान

सासाराम से रविवार को राहुल गांधी अपनी नई यात्रा की शुरुआत करेंगे. इसको लेकर कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह यात्रा सासाराम के जमुहार के पास सुअरा हवाई अड्डा से शुरू होगी और इसका उद्देश्य बिहार की मौजूदा सरकार के खिलाफ जनता को एकजुट करना है.

मनोज कुमार ने कहा कि यह यात्रा बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी. उन्होंने दावा किया कि यह यात्रा मौजूदा “निरंकुश” सरकार को हटाने में अहम भूमिका निभाएगी. सांसद के अनुसार, भाजपा और उसके सहयोगी दल चुनाव में “वोट चोरी” करके सत्ता में आते हैं, और अब जनता इस अन्याय के खिलाफ खड़ी होगी.

इस यात्रा में कई बड़े विपक्षी नेता शामिल होंगे. मनोज कुमार ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य और डी. राजा भी इसमें शामिल होंगे. वे सासाराम से पूरे देश को यह संदेश देंगे कि अब वोट चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लोकतंत्र को मजबूत किया जाएगा.

कांग्रेस सांसद ने कहा कि इस यात्रा को “मतदाता अधिकार यात्रा” नाम दिया गया है. इसका मुख्य मकसद लोगों को उनके वोट के अधिकार के प्रति जागरूक करना और भाजपा सहित उसके सहयोगियों की कथित “वोट चोरी” की राजनीति के खिलाफ आवाज उठाना है. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस यात्रा से पूरे देश में एक मजबूत राजनीतिक संदेश जाएगा.

इनपुट- अमरजीत कुमार यादव

