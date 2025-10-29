मनोज तिवारी ने बिक्रमगंज में जदयू प्रत्याशी महाबली सिंह के समर्थन में की जनसभा, पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर भी दिया बयान

रोहतास के बिक्रमगंज में जेडीयू प्रत्याशी महाबली सिंह के समर्थन में पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद पर कहा कि वे दोनों फिर से साथ हों, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को साजिश के तौर पर इस्तेमाल न करे.
रोहतास जिले के बिक्रमगंज में मंगलवार को काराकाट विधानसभा सीट के जेडीयू प्रत्याशी महाबली सिंह के समर्थन में बीजेपी सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने जनसभा को संबोधित किया. मंच पर आते ही मनोज तिवारी ने अपने लोकप्रिय भोजपुरी गीतों से माहौल को उत्साह से भर दिया. लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया. कार्यक्रम में पूर्व सांसद डॉ. अरुण कुमार, पूर्व विधायक राजेश्वर राज और जेडीयू प्रत्याशी महाबली सिंह भी मौजूद थे.
सभा के दौरान मीडिया ने जब मनोज तिवारी से भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के विवाद पर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए. उन्होंने कहा, “हम प्रार्थना करते हैं कि पवन और ज्योति फिर से पहले की तरह साथ रहें, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को चुनावी साजिश के रूप में इस्तेमाल कर रहा है. विपक्ष जानबूझकर ज्योति सिंह को मैदान में उतारकर वोटों को बांटने की कोशिश कर रहा है.”
मनोज तिवारी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि इस बार किसी भी कीमत पर वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा, “पिछले लोकसभा चुनाव में वोट बंटने के कारण काराकाट सीट माले के उम्मीदवार के पास चली गई थी. इस बार हमें ऐसी गलती दोहरानी नहीं चाहिए. यह चुनाव बिहार के विकास के लिए बेहद अहम है. हर वोट की कीमत है और एक भी वोट बेकार नहीं जाना चाहिए.”
तिवारी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष जनता को भावनात्मक मुद्दों में उलझाकर बिहार के विकास की दिशा भटकाना चाहता है. उन्होंने कहा कि जनता को समझदारी से काम लेना चाहिए और ऐसी साजिश में फंसने से बचना चाहिए. उन्होंने कहा, “यह चुनाव बिहार के भविष्य का फैसला करेगा. विपक्ष सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य देश के विकास और जनता की सेवा है.”
राहुल गांधी द्वारा दिए गए “प्रधानमंत्री वोट के लिए नाच सकते हैं” वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी का यह बयान अहंकार से भरा है. उन्होंने कहा, “वोट और लोकतंत्र के लिए जनता से विनम्रता से बात करना गलत नहीं है. नरेंद्र मोदी जनता के प्रधान सेवक हैं, वे देश के हर नागरिक का सम्मान करते हैं. झुकना सेवा का प्रतीक है, कमजोरी का नहीं.”
मनोज तिवारी ने राहुल गांधी के उस बयान की भी आलोचना की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को ‘डरपोक’ कहा था. तिवारी ने कहा, “राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह बोलते हैं, वे कभी भारत के पक्ष में आवाज नहीं उठाते. जो लोग भारत की सेना और उसके नेतृत्व का अपमान करते हैं, उन्हें देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी.” उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को भी स्पष्ट संदेश दिया था कि भारत किसी से डरने वाला देश नहीं है.
टीएमसी द्वारा SIR (सिटिजन इनफॉर्मेशन रजिस्टर) का विरोध करने पर तिवारी ने कहा कि जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है या जो अवैध घुसपैठिए हैं, उनके नाम हटाने में क्या गलत है. उन्होंने कहा कि “जो लोग गुंडागर्दी और दादागिरी करते हैं, उन्हें कानून के दायरे में लाना जरूरी है. अगर कोई विरोध करेगा तो चुनाव आयोग उसके लिए पर्याप्त है.”
मनोज तिवारी ने भाषण के अंत में भोजपुरी गीत गाकर लोगों का दिल जीत लिया. लोगों ने तालियों और नारों से उनका स्वागत किया. उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि विकास की दिशा तय करने का अवसर है.
