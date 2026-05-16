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मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा का अपराधियों को सीधी चेतावनी, कहा- पुलिस की राइफल उगलेगी गोलियां

बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता भगवान सिंह कुशवाहा ने सासाराम में अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा और सख्त बयान दिया है. उन्होंने हाल ही में बिहार में हुए पुलिस एनकाउंटर का समर्थन करते हुए कहा कि अपराधियों में पुलिस का खौफ होना बेहद जरूरी है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 16, 2026, 08:23 PM IST

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मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार
मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार

बिहार सरकार के एक बड़े मंत्री और जेडीयू नेता भगवान सिंह कुशवाहा ने अपराधियों को लेकर एक बहुत ही कड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ-साफ कह दिया है कि बिहार में अब गुंडे-बदमाशों की खैर नहीं है. अगर कोई भी अपराधी जनता को परेशान करेगा या चोरी-डकैती करेगा, तो पुलिस उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी.

यह पूरी खबर सासाराम इलाके से आई है. मंत्री बनने के बाद भगवान सिंह कुशवाहा पहली बार इस क्षेत्र के दौरे पर आए थे. वे कैमूर से दिल्ली जा रहे थे, और इसी बीच रास्ते में सासाराम में उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका बहुत ही धूमधाम से स्वागत किया. अपने इसी दौरे के दौरान जब मीडिया ने उनसे बिहार में हाल में हुए एनकाउंटर के बारे में पूछा, तो उन्होंने अपराधियों को सीधी चेतावनी दे डाली.

मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने बहुत ही कड़क अंदाज में कहा कि अगर गुंडे-मवाली अपनी गुंडागर्दी नहीं छोड़ेंगे और आम जनता की गाढ़ी कमाई या संपत्ति को लूटने का काम करेंगे, तो पुलिस हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगी. उन्होंने कहा, "ऐसे समय में पुलिस की राइफल से पानी नहीं निकलेगा, बल्कि वह गोलियां उगलेगी." उन्होंने आगे समझाया कि पुलिस जब भी अपनी बंदूक से गोली चलाएगी, तो उसका निशाना सीधा अपराधियों पर होगा और यह गोली सिर्फ और सिर्फ आम जनता की सुरक्षा के लिए चलाई जाएगी.

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ये भी पढ़ें- पूर्णिया में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, बीच-बचाव करने गई पुलिस टीम पर भी हमला

मंत्री ने बिहार में पिछले कुछ दिनों में हुए पुलिस एनकाउंटर का पूरा समर्थन किया और उन्हें बिल्कुल सही ठहराया. उन्होंने कहा कि अगर राज्य में शांति रखनी है, तो पुलिस का खौफ अपराधियों के मन में होना ही चाहिए. जब तक बदमाश पुलिस से डरेंगे नहीं, तब तक वे अपराध करना बंद नहीं करेंगे. उनके इस तीखे बयान के बाद अब पूरे बिहार के सियासी गलियारों और आम लोगों के बीच पुलिसिया कार्रवाई को लेकर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है.

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