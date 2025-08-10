Sasaram News: CM Nitish के बेटे निशांत राजनीति में आएं, पार्टी करेगी स्वागत: मंत्री संतोष कुमार सुमन
Sasaram News: CM Nitish के बेटे निशांत राजनीति में आएं, पार्टी करेगी स्वागत: मंत्री संतोष कुमार सुमन

Bihar Politics: सासाराम में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सम्मेलन के बाद मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए. उन्होंने कहा कि पार्टी और वह व्यक्तिगत रूप से भी उनका स्वागत करेंगे.

Aug 10, 2025

मंत्री संतोष कुमार सुमन
मंत्री संतोष कुमार सुमन

Sasaram News: सासाराम में आयोजित हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के गरीब स्वाभिमान सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार सरकार में लघु जल संसाधन, आपदा प्रबंधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री संतोष कुमार सुमन ने सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के राजनीति में आने की सुगबुगाहट पर अपनी राय दी. उन्होंने कहा कि निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए और अगर वह ऐसा करते हैं तो उनकी पार्टी इसका स्वागत करेगी.

मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि देश का हर नागरिक, यदि चाहे, तो समाज के हित में राजनीति कर सकता है. यह उसका संवैधानिक अधिकार है. उन्होंने कहा कि निशांत कुमार को राजनीति में आने से पहले ही अपने पिता के लंबे अनुभव का लाभ मिला है, और यह अनुभव राजनीति में उनके लिए फायदेमंद साबित होगा.

संतोष कुमार सुमन ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने वर्षों तक अपनी क्षमता और दक्षता से राज्य का नेतृत्व किया है. उन्हें विश्वास है कि यह क्षमता उनके बेटे निशांत कुमार में भी मौजूद है. मंत्री संतोष कुमार सुमन ने साफ किया कि राजनीति में आने का फैसला पूरी तरह निजी होता है, लेकिन अगर निशांत उनसे राय मांगते हैं तो वह उन्हें राजनीति में आने की सलाह देंगे.

मंत्री संतोष कुमार सुमन ने यह भी कहा कि अगर निशांत कुमार राजनीति में कदम रखते हैं तो वह व्यक्तिगत रूप से भी उनका स्वागत करेंगे. उनका मानना है कि बिहार को ऐसे युवाओं की जरूरत है, जिनमें नेतृत्व की क्षमता हो और जो समाज के लिए ईमानदारी से काम करना चाहें.

इनपुट- अमरजीत कुमार यादव

