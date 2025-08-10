Sasaram News: CM Nitish के बेटे निशांत राजनीति में आएं, पार्टी करेगी स्वागत: मंत्री संतोष कुमार सुमन

Sasaram News: सासाराम में आयोजित हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के गरीब स्वाभिमान सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार सरकार में लघु जल संसाधन, आपदा प्रबंधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री संतोष कुमार सुमन ने सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के राजनीति में आने की सुगबुगाहट पर अपनी राय दी. उन्होंने कहा कि निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए और अगर वह ऐसा करते हैं तो उनकी पार्टी इसका स्वागत करेगी.

मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि देश का हर नागरिक, यदि चाहे, तो समाज के हित में राजनीति कर सकता है. यह उसका संवैधानिक अधिकार है. उन्होंने कहा कि निशांत कुमार को राजनीति में आने से पहले ही अपने पिता के लंबे अनुभव का लाभ मिला है, और यह अनुभव राजनीति में उनके लिए फायदेमंद साबित होगा.

संतोष कुमार सुमन ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने वर्षों तक अपनी क्षमता और दक्षता से राज्य का नेतृत्व किया है. उन्हें विश्वास है कि यह क्षमता उनके बेटे निशांत कुमार में भी मौजूद है. मंत्री संतोष कुमार सुमन ने साफ किया कि राजनीति में आने का फैसला पूरी तरह निजी होता है, लेकिन अगर निशांत उनसे राय मांगते हैं तो वह उन्हें राजनीति में आने की सलाह देंगे.

मंत्री संतोष कुमार सुमन ने यह भी कहा कि अगर निशांत कुमार राजनीति में कदम रखते हैं तो वह व्यक्तिगत रूप से भी उनका स्वागत करेंगे. उनका मानना है कि बिहार को ऐसे युवाओं की जरूरत है, जिनमें नेतृत्व की क्षमता हो और जो समाज के लिए ईमानदारी से काम करना चाहें.

इनपुट- अमरजीत कुमार यादव

ये भी पढ़ें- निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री तय! पटना में लगे पोस्टर, लोगों से करेंगे संवाद

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!