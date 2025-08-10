सासाराम में 55 करोड़ की लागत से बना मॉडल अस्पताल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया उद्घाटन
सासाराम में 55 करोड़ की लागत से बना मॉडल अस्पताल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया उद्घाटन

सासाराम के सदर अस्पताल में 55 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार 200 बेड का मॉडल अस्पताल आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उद्घाटन किया. अब अस्पताल में बेड की संख्या बढ़कर 300 से अधिक हो गई है और एक ही परिसर में कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 10, 2025, 08:16 PM IST

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे

सासाराम से एक बड़ी खबर है. आज यहां के सदर अस्पताल परिसर में 55 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बने 200 बेड वाले मॉडल अस्पताल का उद्घाटन बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया. यह अस्पताल बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार कराया गया है. उद्घाटन कार्यक्रम में सासाराम के राजद विधायक राजेश गुप्ता भी मौजूद थे.

मंत्री मंगल पांडे ने उद्घाटन के दौरान कहा कि रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में इस तरह के बड़े अस्पताल का बनना आम जनता के लिए राहत की बात है. अब एक ही परिसर में कई तरह की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी. पहले सदर अस्पताल में सौ से अधिक बेड थे, लेकिन अब इस संख्या में वृद्धि होकर 300 से अधिक हो गई है. मंत्री के अनुसार, बिहार सरकार का लक्ष्य है कि जिला अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएं.

वहीं, स्थानीय राजद विधायक राजेश गुप्ता ने इस उद्घाटन पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पांच मंजिला अस्पताल में फिलहाल सिर्फ दो मंजिलों का निर्माण कार्य पूरा हुआ है, जबकि बाकी हिस्सा अभी अधूरा है. विधायक का आरोप है कि चुनावी फायदे के लिए अस्पताल का उद्घाटन जल्दबाजी में कर दिया गया. उन्होंने इसे मात्र खानापूर्ति करार दिया और कहा कि निर्माण पूरा होने के बाद ही अस्पताल को चालू करना चाहिए था.

मंत्री मंगल पांडे ने स्पष्ट किया कि यह अस्पताल सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का हिस्सा है. इस योजना के तहत सभी जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में बाकी निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा और यहां आने वाले मरीजों को सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

इनपुट- अमरजीत कुमार यादव

ये भी पढ़ें- Bihar मतदाता सूची पर हंगामा करने वाले अब कहां हैं? 10 दिन में नहीं आई एक भी आपत्ति

इनपुट- अमरजीत कुमार यादव

ये भी पढ़ें- Bihar मतदाता सूची पर हंगामा करने वाले अब कहां हैं? 10 दिन में नहीं आई एक भी आपत्ति

