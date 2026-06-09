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रोहतास में कड़कड़ाती धूप में 16 किलोमीटर की दौड़, हीट स्ट्रोक से बेहोश हुए BSAP-2 के कई जवान, इलाज जारी

BSAP-2 Training: डेहरी के बीएसएपी-2 में प्रशिक्षण के दौरान हीट-स्ट्रोक से 5 से अधिक प्रशिक्षु जवान बेहोश हो गए. सभी जवानों का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 09, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:31 PM IST
रोहतास में कड़कड़ाती धूप में 16 किलोमीटर की दौड़, हीट स्ट्रोक से बेहोश हुए BSAP-2 के कई जवान, इलाज जारी
Image Credit: रोहतास में ट्रेनिंग के दौरान हीट स्ट्रोक, 5 से अधिक जवान बेहोश

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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