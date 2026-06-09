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Dehri BSAP-2 Training: रोहतास जिला के डेहरी के बीएसएपी-2 में प्रशिक्षण के दौरान हीट-स्ट्रोक से 5 से अधिक प्रशिक्षु जवान बेहोश हो गए हैं. सभी को आनन फानन में डेहरी के अनुमंडलीय अस्पताल तथा सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है. जिसमें राम कुमार नामक एक प्रशिक्षु जवान की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है. उसे बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है.
बता दें कि डेहरी के बीएसएपी-2 से 9 जून, 2026 दिन मंगलवार की सुबह 16 किलोमीटर दौर का प्रशिक्षण चल रहा था. सुबह से ही काफी तेज गर्मी और धूप है. जिस कारण हीट स्ट्रोक से कई प्रशिक्षु जवान दौड़ते दौड़ते गिरने लगे. जिसको देखते हुए साथ में चल रहे ट्रेनर की नजर जवानों पर पड़ी. जिसके बाद सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है.
सासाराम के एसडीपीओ-1 विप्लव कुमार का कहना है कि सासाराम के सदर अस्पताल में तीन जवानों का इलाज चल रहा है. जिसमें एक को वाराणसी रेफर किया जा रहा है. उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.
रिपोर्ट: अमरजीत यादव