नोखा में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान नाराज हुईं सांसद लवली आनंद, खाली कुर्सियां देख मंच से निकलीं बाहर
रोहतास जिले के नोखा में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जेडीयू सांसद लवली आनंद खाली कुर्सियां देखकर नाराज हो गईं. उनके संबोधन से ठीक पहले कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था की गई, जिसके चलते पंडाल खाली हो गया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 30, 2025, 07:12 PM IST

सांसद लवली आनंद
सांसद लवली आनंद

रोहतास जिले के नोखा में रविवार को एनडीए का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 11:30 बजे हुआ और यह करीब 4 बजे तक चला. पूरे दिन कई नेताओं और वक्ताओं ने मंच से अपनी बातें रखीं. इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जेडीयू सांसद लवली आनंद थीं, जिनका संबोधन कार्यक्रम के अंत में होना तय था.

कार्यक्रम के दौरान जब लवली आनंद मंच पर पहुंचीं तो उन्होंने देखा कि पंडाल की ज्यादातर कुर्सियां खाली हैं. दरअसल, उनके संबोधन से ठीक पहले कार्यकर्ताओं के लिए पंडाल के एक हिस्से में भोजन की व्यवस्था कर दी गई थी. जैसे ही भोजन शुरू हुआ, अधिकांश कार्यकर्ता अपनी कुर्सियां छोड़कर खाने चले गए. इस कारण मुख्य अतिथि के भाषण के समय सभा स्थल लगभग खाली हो गया.

खाली कुर्सियां देखकर सांसद लवली आनंद मंच से ही कार्यकर्ताओं पर नाराज हो गईं. उन्होंने कहा कि वह कई महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर इस कार्यक्रम में आईं, लेकिन कुव्यवस्था के कारण उन्हें यह स्थिति देखनी पड़ी. उन्होंने कार्यकर्ताओं को खरी-खोटी सुनाई और बिना भाषण दिए ही मंच से उतर गईं.

लवली आनंद ने कहा कि उन्होंने नोखा में पहले भी कई बड़ी सभाओं को संबोधित किया है, जहां कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक रहा है. लेकिन इस बार की स्थिति देखकर उन्हें काफी मायूसी हुई है. हालांकि, बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ किया कि एनडीए के सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं और संगठन में कोई मतभेद नहीं है.

इनपुट- अमरजीत कुमार यादव

