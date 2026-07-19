/सासाराम: गुजरात के मुकेश भाई को नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर बुलाया, 10 दिनों तक बंधक बनाकर परिवार से मांगी फिरौती

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सासाराम में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर झांसा देकर फंसाने का मामला सामने आया है. गुजरात के अहमदाबाद के एक युवक को नेटवर्क मार्केटिंग के मौके का झांसा देकर सासाराम बुलाया गया. उसे मुफस्सिल पुलिस स्टेशन के इलाके में आने वाले बेदा गांव के एक घर में 10 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया, जबकि उसके परिवार से लगातार फिरौती की मांग की गई. यह मामला तब सामने आया जब गुजरात पुलिस ने रोहतास पुलिस से संपर्क किया. इसके बाद सासाराम मुफस्सिल पुलिस ने बेदा गांव के उस घर में छापा मारा और पीड़ित मुकेशभाई अगोडा को छुड़ाया. पुलिस ने सहरसा जिले के रहने वाले मोहम्मद इरफान नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.
गुजरात से सासाराम बुलाया और फिर...
इस मामले में एक महिला समेत दो और लोग भी शामिल हैं, जो फरार बताए जा रहे हैं. मामले की जानकारी देते हुए सासाराम SDPO-2 संजीव कुमार ने बताया कि गैवेल नेटवर्क मार्केटिंग नाम की कंपनी में नौकरी का झांसा देकर अगोडा मुकेश भाई को गुजरात से सासाराम बुलाया गया था. कंपनी की एक महिला कर्मचारी ने उन्हें फोन करके 50,000 से 60,000 रुपए की मासिक कमाई का लालच दिया था. सासाराम रेलवे स्टेशन पहुंचने पर एक युवती उन्हें लेने आई और बेडा इलाके के एक घर में ले गई. इसके बाद उन्हें बंधक बना लिया गया और उनसे जबरन वसूली की जाने लगी.
इतना ही नहीं, बंधक बनाए गए व्यक्ति के परिजनों उसके माता-पिता को फोन कर भी पैसे मंगवा गए. लेकिन इसकी शिकायत जब गुजरात के अहमदाबाद पुलिस थाना में की गई तो वहां की पुलिस ने बिहार पुलिस से संपर्क किया. इसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ है. बता दें कि नेटवर्क कंपनी के नाम पर कम समय में अधिक पैसा कमाने का लालच देकर लड़कियों के माध्यम से भोले भाले लोगों को फसाया जा रहा है. इसका खुलासा होते ही हड़कंप मच गया है. सासाराम के एसडीपीओ-2 संजीव कुमार के नेतृत्व में बेदा गांव में जब छापेमारी की गई तो पुलिस ने बंधक को मुक्त कराया. साथ ही, एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया.
रिपोर्ट: अमरजीत कुमार यादव