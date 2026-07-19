/सासाराम: गुजरात के मुकेश भाई को नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर बुलाया, 10 दिनों तक बंधक बनाकर परिवार से मांगी फिरौती

इतना ही नहीं, बंधक बनाए गए व्यक्ति के परिजनों उसके माता-पिता को फोन कर भी पैसे मंगवा गए. लेकिन इसकी शिकायत जब गुजरात के अहमदाबाद पुलिस थाना में की गई तो वहां की पुलिस ने बिहार पुलिस से संपर्क किया. इसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ है. बता दें कि नेटवर्क कंपनी के नाम पर कम समय में अधिक पैसा कमाने का लालच देकर लड़कियों के माध्यम से भोले भाले लोगों को फसाया जा रहा है. इसका खुलासा होते ही हड़कंप मच गया है. सासाराम के एसडीपीओ-2 संजीव कुमार के नेतृत्व में बेदा गांव में जब छापेमारी की गई तो पुलिस ने बंधक को मुक्त कराया. साथ ही, एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया.