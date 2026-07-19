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सासाराम: गुजरात के मुकेश भाई को नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर बुलाया, 10 दिनों तक बंधक बनाकर परिवार से मांगी फिरौती

Sasaram News: गुजरात के अहमदाबाद के एक युवक को CSX नेटवर्क मार्केटिंग के बहाने सासाराम बुलाया गया और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेदा गांव में एक घर में 10 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 19, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 12:24 PM IST
सासाराम: गुजरात के मुकेश भाई को नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर बुलाया, 10 दिनों तक बंधक बनाकर परिवार से मांगी फिरौती
Image Credit: सासाराम: गुजरात के मुकेश भाई को नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर बुलाया (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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