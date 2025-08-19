नहीं कटा है रंजू देवी के परिवार के 6 लोगों का वोटर लिस्ट से नाम, राहुल गांधी के सामने महिला ने बोला झूठ

Voter Adhikar Yatra: रोहतास जिला के नौहट्टा की चपला गांव के रहने वाली सुधीर राम की पत्नी रंजू देवी ने राहुल गांधी के सामने बोली थी कि उसके परिवार के 6 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है. मगर, रंजू देवी के परिवार के सभी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है.

अब रंजू देवी यह कहकर मुकर गई कि उसके परिवार के 6 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट गया है. रंजू देवी ने कहा कि उसे गांव के पंचायत सचिव ने बताया कि उस सब नाम कट गया है. आपको यह बात जाकर राहुल गांधी से बताना है. इसके बाद वे लोग घबरा गए. गांव के लोग हैं, पढ़े लिखे कम है. जिस कारण जानकारी नहीं हो सकी और पंचायत सचिव के कहने पर वे राहुल गांधी के कार्यक्रम में चले गए और उनसे जो कहने के लिए कहा गया, उन्होंने कह दिया. मगर, बाद में पता चला कि उनके परिवार के सभी सदस्यों का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है.

रंजू देवी का कहना है कि उसे बताया गया कि उसका नाम वोटर लिस्ट में कट गया है. इसके बाद में जाकर राहुल गांधी से यह बात बताई. यह बात बताने के लिए भी कुछ लोगों ने उन्हें समझा कर राहुल गांधी के पास भेजा था, लेकिन अब पता चला है कि उनके पूरे परिवार का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है.

बता दें कि राहुल गांधी सासाराम से अपनी मतदाता अधिकार यात्रा की शुरुआत की है. अपनी यात्रा के दौरान में वैसे लोगों से मिलते हैं, जिनका नाम मतदाता सूची से कट गया है. इसी दौरान राहुल गांधी से रंजू देवी को भी मिलाया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात की रंजू देवी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटा है और उसे झांसा में रखकर राहुल गांधी के पास ले जाया गया और बताया गया कि उनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया है. जबकि ऐसा कुछ नहीं है, उनके परिवार के सभी सदस्यों का वोटर लिस्ट में पहले की तरह ही नाम दर्ज है.

रिपोर्ट: अमरजीत यादव

