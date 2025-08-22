Nokha Vidhan Sabha Seat: नोखा विधानसभा में बंद पड़ी मिलें बनीं चुनावी मुद्दा, जनता कर रही रोजगार की मांग

Nokha Assembly Election 2025: रोहतास जिले की नोखा विधानसभा क्षेत्र लंबे समय से कई समस्याओं से जूझ रही है. यहां की सबसे बड़ी दिक्कत है बंद पड़े राइस मिल. कभी यह क्षेत्र चावल मिलों का हब माना जाता था, लेकिन अब अधिकांश मिल बंद हो चुके हैं. इसके चलते मजदूरों को काम नहीं मिल रहा और रोज़गार की तलाश में उन्हें पलायन करना पड़ रहा है.

नोखा बाजार की पहचान अब ट्रैफिक जाम की समस्या से जुड़ गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण और बाईपास रोड की मांग कई बार उठी, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई. साथ ही, गांवों और कस्बों में पेयजल की दिक्कत लगातार बनी रहती है. नहरों की सफाई न होने से सिंचाई पर भी असर पड़ा है, जिससे किसान परेशान हैं.

2020 के विधानसभा चुनाव में राजद की अनीता चौधरी ने जदयू के नागेंद्र चंद्रवंशी को हराकर यह सीट अपने नाम की थी. इससे पहले यहां राजद, जदयू और भाजपा के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलती रही है. यह सीट लगातार तीनों दलों के लिए अहम मानी जाती रही है और चुनावी समीकरण बदलते रहे हैं.

नोखा का चुनाव पूरी तरह से जातीय समीकरण पर निर्भर करता है. यादव, कोईरी, नोनिया, मुस्लिम, राजपूत, ब्राह्मण और पासवान समुदाय यहां की राजनीति में बड़ा रोल निभाते हैं. खासकर यादव, नोनिया और मुस्लिम मतदाता अगर एक साथ आते हैं तो चुनाव का रुख बदल सकता है.

स्थानीय जनता की सबसे बड़ी मांग है कि बंद पड़ी राइस मिलों को फिर से चालू किया जाए ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके और मजदूरों का पलायन रुके. इसके अलावा जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बाईपास रोड बनाने और नहरों की सफाई करवाने की मांग भी प्रमुख है.

फिलहाल जिले में कई सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है. सासाराम, दिनारा, नोखा और डेहरी सीटें राजद के पास हैं, जबकि कराकाट माले के खाते में गई. कांग्रेस के पास करगहर और चेनारी सीटें हैं. अब जब भाजपा में शामिल होने वालों की संख्या बढ़ रही है, तो आने वाले चुनावों में मुकाबला और रोचक हो सकता है.

