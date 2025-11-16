Advertisement
'मेरी लड़ाई...', चुनाव हारने के बाद पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने लिखा ये पोस्ट

Jyoti Singh: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने लिखा कि इस चुनाव में आपने मुझे जो 26,469 वोटों का अपार समर्थन दिया. वह मेरे लिए सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि मेरे संघर्ष, मेरे सफर और मेरे संकल्प की सबसे बड़ी ताकत है. मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरी थी.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 16, 2025, 02:48 PM IST

ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी (File Photo)
Pawan Singh wife Jyoti Singh: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बिहार विधानसभा का चुनाव हार चुकी हैं. वह काराकाट विधानसभा सीट निर्दलीय चुनावी मैदान में थी. हारने के बाद ज्योति सिंह काराकाट की जनता के नाम एक भावुक और आभार प्रकट करते हुए पोस्ट लिखा. अपने इंस्टाग्राम पेज पर ज्योति सिंह ने लिखा कि मैं ज्योति सिंह, आप सभी के सामने दिल से एक ही बात कहूंगी- धन्यवाद.

मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरी थी, बिना बड़े संसाधनों के लेकिन आपके प्यार, विश्वास और आशीर्वाद ने मुझे वह सम्मान दिया. जो किसी भी पद से बड़ा है. आपके बीच रहते हुए मैंने महसूस किया है कि काराकाट बदलाव चाहता है, स्वच्छ राजनीति चाहता है और जनता की आवाज को केंद्र में रखना चाहता है.

ज्योति सिंह ने आगे लिखा कि आपने जो समर्थन दिया. वह मेरे लिए जीवन भर की पूंजी है. मैं हार नहीं मानती और न ही काराकाट के लिए मेरे सपने रुकने वाले हैं. आज परिणाम चाहे जो हो, पर मेरी लड़ाई, मेरा कार्य और मेरा समर्पण अब पहले से कई गुना अधिक मजबूत है. मैं आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी प्रतिनिधि बनकर आने वाले समय में भी आपके सुख-दुख में साथ खड़ी रहूंगी. आप सबने जो प्यार दिया, उसे मैं हमेशा अपने दिल में सहेजकर रखूंगी. काराकाट की हर आवाज, मेरी आवाज है. काराकाट की हर उम्मीद- मेरा संकल्प है.

​यह भी पढ़ें: मैथिली निकलीं सियासी महारथी, खेसारी की नहीं गली दाल, रितेश पांडे हुए चौपट! समझिए

