/पवन सिंह की नेहा सपना ने जहर खाकर किया सुसाइड, व्हाट्सएप पर परिवार को भेजा था वीडियो

रोहतास में अकोढ़ीगोला के सलूकपुर गांव की रहने वाली एक विवहिता ने बिक्रमगंज में जहर खा ली. खुदकुशी से पहले महिला ने अपना वीडियो भी बनाया और परिजनों को व्हाट्सएप भी कर दिया. विवाहिता की इलाज के दौरान बिक्रमगंज के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई. मिली जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी के बीच पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा था. तीन साल पहले 2023 में नेहा सपना की शादी पवन सिंह से हुई थी. इन दोनों से दो संतान भी हुए थे. शादी के बाद से ही दोनों में विवाद होता रहता था, जिसके बाद महिला अपने मायके दिनारा थाने के चिहरूआ में अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगी थी.