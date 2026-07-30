/पवन सिंह की नेहा सपना ने जहर खाकर किया सुसाइड, व्हाट्सएप पर परिवार को भेजा था वीडियो

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रोहतास में अकोढ़ीगोला के सलूकपुर गांव की रहने वाली एक विवहिता ने बिक्रमगंज में जहर खा ली. खुदकुशी से पहले महिला ने अपना वीडियो भी बनाया और परिजनों को व्हाट्सएप भी कर दिया. विवाहिता की इलाज के दौरान बिक्रमगंज के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई. मिली जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी के बीच पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा था. तीन साल पहले 2023 में नेहा सपना की शादी पवन सिंह से हुई थी. इन दोनों से दो संतान भी हुए थे. शादी के बाद से ही दोनों में विवाद होता रहता था, जिसके बाद महिला अपने मायके दिनारा थाने के चिहरूआ में अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगी थी.
मिलने के लिए बुलाया और फिर...
बुधवार को महिला के पति ने सुलह पर बातचीत करने के लिए उसे और उनके दोनों बच्चों को सासाराम के पायलट बाबा आश्रम में मिलने के लिए बुलाया. वे मिले और बातचीत की, लेकिन उनके बीच झगड़ा हो गया. इसके बाद पति पवन सिंह, उनके ढाई साल के बेटे को साथ ले गया और महिला और उसकी छह महीने की बेटी, जानवी को आश्रम में ही छोड़ दिया. नेहा सपना अपने मायके नहीं लौटी, बल्कि बिक्रमगंज चली गई, जहां उसकी एक सहेली रहती थी. बताया जा रहा है कि वहां उसने जहर खा लिया और एक स्कूल के आंगन में जाकर बैठ गई.
मृतका के भाई ने लगाया आरोप
जहर खाने के बाद जब उसकी हालत बिगड़ी, तो उसने अपने परिवार वालों को फोन किया. वे मौके पर पहुंचे और नेहा सपना को इलाज के लिए बिक्रमगंज के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां बाद में उसकी मौत हो गई. वहीं, मृतका के भाई का आरोप है कि उसने अपने पति के परेशान किए जाने के कारण जहर खाया है. पति अपने साथ जीगर कुमार को ले गया था, जिसके बाद वह और भी अधिक टूट गई थी. बिक्रमगंज पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर हॉस्पिटल ले गई है और मामले की जांच कर रही है.
रिपोर्ट: अमरजीत कुमार यादव