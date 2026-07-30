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पवन सिंह की नेहा सपना ने जहर खाकर किया सुसाइड, व्हाट्सएप पर परिवार को भेजा था वीडियो

रोहतास से एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां पारिवारिक कलह के कारण नेहा सपना नाम की महिला ने जहर खाकर अपनी जान दे दी. महिला के भाई ने उसके पति पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 30, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:27 PM IST
पवन सिंह की नेहा सपना ने जहर खाकर किया सुसाइड, व्हाट्सएप पर परिवार को भेजा था वीडियो
Image Credit: पवन सिंह की नेहा सपना ने जहर खाकर किया सुसाइड (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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