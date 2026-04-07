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बिहार के कई जिलों में गैस किल्लत पर फूटा जनता का गुस्सा, सीवान से नोखा तक सड़कों पर उतरे लोग

Bihar Latest News: सीवान में रसोई गैस की किल्लत से परेशान लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा है. गैस नहीं मिलने और होम डिलीवरी ठप होने से नाराज लोगों ने सिलेंडरों को सड़क पर रखकर सीवान-छपरा मुख्य मार्ग को पूरी तरह से बाधित कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 07, 2026, 04:20 PM IST

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सीवान से नोखा तक सड़कों पर उतरे लोग, खाली सिलेंडरों से चक्का जाम
सीवान से नोखा तक सड़कों पर उतरे लोग, खाली सिलेंडरों से चक्का जाम

Bihar News: बिहार के रसोईघरों में इन दिनों सन्नाटा पसरा है और सड़कों पर शोर. राज्य के कई जिलों में रसोई गैस की भारी किल्लत के चलते लोग सड़कों पर उतर आए हैं. सीवान से लेकर रोहतास के नोखा तक लोग पिछले कई दिनों से गैस एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं. मगर, खाली हाथ लौटने पर उनका गुस्सा अब सड़कों पर नजर आ रहा है.

सीवान में रसोई गैस को लेकर बवाल
सीवान में रसोई गैस की किल्लत से परेशान लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा है. गैस नहीं मिलने और होम डिलीवरी ठप होने से नाराज लोगों ने सिलेंडरों को सड़क पर रखकर सीवान-छपरा मुख्य मार्ग को पूरी तरह से बाधित कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई. मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर बाजार के पास का है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि मां कांति गैस एजेंसी की ओर से न तो समय पर गैस दी जा रही है और न ही होम डिलीवरी की व्यवस्था सही तरीके से की जा रही है. सुबह से लाइन में खड़े हैं, लेकिन गैस नहीं मिल रही है. बच्चे घर पर भूखे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है. सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बच्चों को उठानी पड़ रही है, जो घंटों लाइन में लगने के बावजूद खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं.

वहीं, जिला प्रशासन का दावा है कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है. डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने कहा है कि आपूर्ति सामान्य है. लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है, जहां लोगों का आरोप है कि अधिकारियों के दावे पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं. 

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सासाराम-आरा पथ को नोखा बाजार में सिलेंडर से किया गया जाम
सासाराम के नोखा में गैस सिलेंडर नहीं मिलने से आक्रोशित लोगों ने सासाराम-आरा पथ को नोखा बाजार में सड़क पर गैस सिलेंडर रखकर जाम कर दिया. लोगों का कहना है कि दो बजे रात से ही गैस सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े हैं. इसके बावजूद गैस नहीं मिल रहा है. कुछ उपभोक्ताओं का कहना है कि एक से डेढ़ महीना पहले नंबर लगाया है. इसके बावजूद गैस की आपूर्ति नहीं हो रही है. एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए मारामारी की स्थिति है. जिसको देखते हुए आक्रोशित लोगों ने सासाराम से आरा जाने वाली पथ को नोखा बाजार में जाम कर दिया है. 

आक्रोशित उपभोक्ता स्टेट हाईवे सड़क पर ही एलपीजी घरेलू गैस के खाली सिलेंडर को रख दिए हैं. गैस सिलेंडर आपूर्ति करने की मांग कर रहे हैं. इन लोगों का कहना है कि कालाबाजारी में सिलेंडर खुलेआम मिल रहे हैं. जबकि, नंबर लगाने के बावजूद उन्हें गैस सिलेंडर आपूर्ति नहीं की जा रही है. एलपीजी के उपभोक्ता मनोज सोनी कहा कि पिछले महीने के एक मार्च को ही नंबर लगाया था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक एलपीजी गैस नहीं मिल पाया है.

सीवान से अमित सिंह और सासाराम से अमरजीत यादव की रिपोर्ट

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