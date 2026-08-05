/गर्दन की हड्डी टूटी, लिवर फटा...अंदरूनी चोटों से रुकी EO विमल कुमार की सांसें, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा

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डेहरी के कार्यपालक पदाधिकारी (EO) विमल कुमार की मौत के मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सामने आ गई है. शव का परीक्षण करने वाली मेडिकल टीम ने अपनी रिपोर्ट सिविल सर्जन को सौंप दी है. रिपोर्ट के अध्ययन के बाद सिविल सर्जन डॉ. मणिराज रंजन ने मामले की गंभीरता की पुष्टि की है.
सिर के अंदर काफी रक्तस्राव हुआ
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, विमल कुमार की मौत भारी मल्टीपल इंजरी और इन्टर्नल बलीडिंग की वजह से हुई. रिपोर्ट से साफ हुआ है कि हमलावरों ने उन पर किसी धारदार हथियार से बेरहमी से वार किया था. सिविल सर्जन डॉ. मणिराज रंजन ने रिपोर्ट जानकारी देते हुए बताया कि सिर पर किसी भारी चीज से जोरदार प्रहार किया गया था, जिससे सिर के अंदर काफी रक्तस्राव हुआ.
गर्दन की दोनों हड्डियां और थायराइड बोन पूरी तरह टूट गई
उन्होंने बताया कि गर्दन पर हुए हमले के कारण गर्दन की दोनों हड्डियां और थायराइड बोन पूरी तरह टूट गई थीं. इस वजह से उनका सांस लेना तुरंत बंद हो गया. सीने के दोनों तरफ की पसलियां बुरी तरह चकनाचूर हो गई थीं, जिससे फेफड़ों को भी बेहद गंभीर नुकसान पहुंचा. सिविल सर्जन डॉ. मणिराज रंजन ने कहा कि शरीर पर पड़े दबाव और हमले की वजह उनका लिवर फट गया था.
लीवर, सीना, फेफड़ा, गला सभी जगह गंभीर जख्म
डॉ. मणिराज रंजन ने कहा कि सासाराम में हुए पोस्टमॉर्टम में शरीर पर किसी धारदार हथियार से कटने, घोंपने या गोली मारे जाने के निशान नहीं मिले हैं. मेडिकल भाषा में इसे हार्ड एंड ब्लंट इंजरी कहा जाता है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, कार्यपालक पदाधिकारी का लीवर, सीना, फेफड़ा, गला सभी जगह गंभीर जख्म थे.
बता दें कि रोहतास के डेहरी-डालमिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्याकांड में पुलिस ने उनके ड्राइवर मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार किया है. मगध क्षेत्र के आईजी विकास वैभव ने बताया है कि आरोपी ड्राइवर मिथिलेश कुमार ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, लगातार ड्यूटी कराये जाने और छुट्टी नहीं देने से ड्राइवर दबाव में था. इसी को लेकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया.
रिपोर्ट: अमरजीत यादव