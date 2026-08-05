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गर्दन की हड्डी टूटी, लिवर फटा...अंदरूनी चोटों से रुकी EO विमल कुमार की सांसें, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा

डेहरी के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है. विमल कुमार के शव की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट हैरान कर देने वाली आई है. रिपोर्ट के अनुसार, अंदरूनी चोटों से लिवर फट गया और पसलियां टूट गई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 05, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:17 PM IST
गर्दन की हड्डी टूटी, लिवर फटा...अंदरूनी चोटों से रुकी EO विमल कुमार की सांसें, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा
Image Credit: (File Photo) अंदरूनी चोटों से रुकी EO विमल कुमार की सांसें, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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