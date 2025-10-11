Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2957144
Zee Bihar JharkhandBH Rohtas  

कहां के रहने वाले हैं प्रशांत किशोर, क्या कहते हैं उनके गांव के लोग? जानिए

Prashant Kishor News: जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर रोहतास जिला के कोनार के रहने वाले हैं. प्रशांत किशोर के गांव करगहर विधानसभा क्षेत्र के कोनार में इस विधानसभा के चुनाव में कैसा माहौल है और प्रशांत किशोर के गांव के लोग प्रशांत किशोर के बारे में क्या बातें करते हैं?

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 11, 2025, 12:52 PM IST

Trending Photos

प्रशांत किशोर कहां से हैं? (File Photo)
प्रशांत किशोर कहां से हैं? (File Photo)

Where is Prashant Kishor from: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की खूब चर्चा हो रही है. मगर, क्या आप जानते हैं कि वह कहां के रहने वाले हैं? प्रशांत किशोर बिहार के किस जिले के किस गांव से तालुक रखते हैं? हालांकि, बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को शायद पता नहीं हो. कोई बात नहीं, हम आपको इस ऑर्टिकल में ये सारी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर प्रशांत किशोर के गांव के लोग क्या कहते हैं?

रोहतास जिले के कोनार गांव के मूल निवासी प्रशांत किशोर
जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर रोहतास जिले के कोनार गांव के मूल निवासी हैं. उनका यह गांव करगहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. जी मीडिया (Zee Media) ने इस बार के विधानसभा चुनाव में उनके गृह क्षेत्र कोनार के चुनावी माहौल को जानने की कोशिश की. साथ ही यह भी जानने का प्रयास किया कि गांव के लोग प्रशांत किशोर के बारे में क्या राय रखते हैं.

कई वर्षों से अपने गांव नहीं आए प्रशांत किशोर
प्रशांत किशोर पिछले कई वर्षों से अपने गांव नहीं आए हैं. उनके बड़े हवेलीनुमा मकान की देखरेख उनके रिश्तेदार और गांव के लोग ही करते हैं. गांव वालों को इस बात की बेहद खुशी और गर्व है कि प्रशांत किशोर उनके गांव के रहने वाले हैं और देश भर में गांव का नाम रोशन कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीणों के अनुसार, प्रशांत किशोर वर्षों से यहां नहीं आए हैं. कुछ साल पहले तक वे पर्व-त्योहारों पर कभी-कभार गांव आया करते थे. उनके पिता एक डॉक्टर थे और पड़ोस के बक्सर जिले में प्रैक्टिस (Practice) करते थे.

​यह भी पढ़ें: प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, जन सुराज नेता उज्ज्वल सिंह गिरफ्तार

गांव वाले बहुत खुश
प्रशांत किशोर के मकान की देखरेख करने वाले जनार्दन पांडे बताते हैं कि जब भी वह गांव आते थे, तो लोगों से काफी मेल-जोल रखते थे. उनके पिता के निधन के समय वे आए थे, जिसके बाद फिर उनका आना नहीं हुआ. हालांकि, गांव के लोग जब भी उनसे मिलने जाते हैं, तो प्रशांत किशोर उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं.

रिपोर्ट: अमरजीत कुमार

यह भी पढ़ें:VIDEO: पवन सिंह के दर से खाली लौटी ज्योति सिंह, लेकिन प्रशांत किशोर ने भर दी झोली!

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Prashant Kishor

Trending news

bihar chunav 2025
सीट शेयरिंग पर तेजस्वी और राहुल में नहीं बनी बात! अब दिल्ली में होगा इसका फैसला
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव में बुर्कानशीं महिलाओं की होगी चेकिंग! EC के फैसले पर सियासत गरमाई
Ghatsila News
घाटशिला उपचुनाव में जयराम महतो की पार्टी JLKM दिखाएगी अपना दम, कर ली पूरी तैयारी
Jehanabad news
घरों मे जड़ा था ताला, चोरों ने रातभर मचाया आतंक, दवा व्यवसायी के यहां से लूटे 8 लाख
bihar chunav 2025
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह नहीं लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव, किया ऐलान
patna news
मध्यप्रदेश के बाद अब पटना में प्रतिबंधित कप सिरप बरामद, उत्पाद विभाग की बड़ी करवाई
bihar chunav 2025
मंत्री रेणु देवी, रश्मि वर्मा और मिश्रा लाल यादव समेत कई BJP विधायकों का टिकट कटा!
bihar chunav 2025
उपेंद्र कुशवाहा ने NDA सीट शेयरिंग का फंसाया पेंच, लिखा- 'इंतजार कीजिए...!'
Bihar News
करवा चौथ पर पति ने नहीं दिया 500 रुपए तो पत्नी ने खा लिया जहर, हालत नाजुक
patna news
आधार कार्ड अपडेट कराना है तो जीपीओ में रात बिताओ! सुविधा के नाम पर लंबी लाइन