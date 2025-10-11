कहां के रहने वाले हैं प्रशांत किशोर, क्या कहते हैं उनके गांव के लोग? जानिए

Where is Prashant Kishor from: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की खूब चर्चा हो रही है. मगर, क्या आप जानते हैं कि वह कहां के रहने वाले हैं? प्रशांत किशोर बिहार के किस जिले के किस गांव से तालुक रखते हैं? हालांकि, बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को शायद पता नहीं हो. कोई बात नहीं, हम आपको इस ऑर्टिकल में ये सारी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर प्रशांत किशोर के गांव के लोग क्या कहते हैं?

रोहतास जिले के कोनार गांव के मूल निवासी प्रशांत किशोर

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर रोहतास जिले के कोनार गांव के मूल निवासी हैं. उनका यह गांव करगहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. जी मीडिया (Zee Media) ने इस बार के विधानसभा चुनाव में उनके गृह क्षेत्र कोनार के चुनावी माहौल को जानने की कोशिश की. साथ ही यह भी जानने का प्रयास किया कि गांव के लोग प्रशांत किशोर के बारे में क्या राय रखते हैं.

कई वर्षों से अपने गांव नहीं आए प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर पिछले कई वर्षों से अपने गांव नहीं आए हैं. उनके बड़े हवेलीनुमा मकान की देखरेख उनके रिश्तेदार और गांव के लोग ही करते हैं. गांव वालों को इस बात की बेहद खुशी और गर्व है कि प्रशांत किशोर उनके गांव के रहने वाले हैं और देश भर में गांव का नाम रोशन कर रहे हैं.

ग्रामीणों के अनुसार, प्रशांत किशोर वर्षों से यहां नहीं आए हैं. कुछ साल पहले तक वे पर्व-त्योहारों पर कभी-कभार गांव आया करते थे. उनके पिता एक डॉक्टर थे और पड़ोस के बक्सर जिले में प्रैक्टिस (Practice) करते थे.

गांव वाले बहुत खुश

प्रशांत किशोर के मकान की देखरेख करने वाले जनार्दन पांडे बताते हैं कि जब भी वह गांव आते थे, तो लोगों से काफी मेल-जोल रखते थे. उनके पिता के निधन के समय वे आए थे, जिसके बाद फिर उनका आना नहीं हुआ. हालांकि, गांव के लोग जब भी उनसे मिलने जाते हैं, तो प्रशांत किशोर उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं.

रिपोर्ट: अमरजीत कुमार

