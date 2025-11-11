कोनार पहुंचे प्रशांत किशोर, मतदान कर कहा; विकास और रोजगार के लिए करें वोट

Prashant Kishor Polling: रोहतास जिले के करगहर विधानसभा क्षेत्र से एक बड़ी खबर आई है. जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज अपने पैतृक गांव कोनार पहुंचे, जहां उन्होंने मतदान किया है. वे कोनार गांव स्थित हाई स्कूल के मतदान केंद्र संख्या-368 पर वोट डालने पहुंचे. इस दौरान उनके साथ जन सुराज के प्रत्याशी रितेश पांडे भी मौजूद थे.

लोगों से की वोट देने की अपील

वोट डालने के बाद प्रशांत किशोर ने लोगों से अपील की कि वे अपने घरों से निकलकर मतदान करें. उन्होंने कहा, "एक अच्छा बिहार बनाने की शुरुआत आपके एक वोट से होती है. अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें, रोजगार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए वोट करें. जो लोग अभी तक घरों में हैं, वे बाहर निकलें और सही सरकार, सही उम्मीदवार को चुनें."

बिहार को सही दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी

प्रशांत किशोर के गांव पहुंचने पर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा था. उन्हें देखने और मिलने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. कई ग्रामीणों ने उनके साथ फोटो खिंचवाए और अपने इलाके की समस्याओं को लेकर चर्चा की. जन सुराज अभियान के तहत प्रशांत किशोर लगातार बिहार के अलग-अलग जिलों में लोगों से मिल रहे हैं और राजनीति में बदलाव की बात कर रहे हैं. उनका कहना है कि बिहार को सही दिशा में ले जाने के लिए जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और वोट के जरिए सही नेतृत्व चुनना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

गांव के लोगों ने बताया कि प्रशांत किशोर के मतदान करने से उन्हें भी प्रेरणा मिली है. कई ग्रामीणों ने कहा कि अब वे भी मतदान करने जाएंगे ताकि अपने क्षेत्र का विकास हो सके. बिहार में आज दूसरे और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है, और कोनार गांव के मतदाताओं ने भी लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है. प्रशांत किशोर की अपील से यह संदेश साफ है कि अगर हर नागरिक अपनी भूमिका निभाए, तो बिहार को एक नई दिशा मिल सकती है.