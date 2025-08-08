Rohtas Crime: पुजारी ने की महंत की हत्या, आश्रम में पैसे और छुट्टी को लेकर हुआ था विवाद
Rohtas Crime: पुजारी ने की महंत की हत्या, आश्रम में पैसे और छुट्टी को लेकर हुआ था विवाद

Rohtas Crime: रोहतास के डेहरी थाना क्षेत्र के गांधीनगर स्थित विजय राघव आश्रम के महंत श्याम नारायण स्वामी की हत्या कर दी गई है. विस्तार से जानकारी के लिए पूरी खबर पढ़ें.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 08, 2025, 09:59 PM IST

रोहतास में महंत की हत्या
Rohtas Crime: बिहार के रोहतास जिले के डेहरी थाना क्षेत्र के गांधीनगर स्थित विजय राघव आश्रम के महंत श्याम नारायण स्वामी की हत्या कर दी गई है. हत्या का आरोप महंत के एक सहयोगी पर ही लगा है. वह भी इस आश्रम के पुजारी ही है. आरोपी सुभाष स्वामी वारदात के बाद फरार हो गया है. बताया जाता है कि आज सुबह पैसे के लेनदेन तथा आश्रम से छुट्टी नहीं देने को लेकर महंत श्याम नारायण स्वामी तथा उनके सहयोगी सुभाष पुजारी के साथ विवाद हो गया. इसी विवाद में सुभाष पुजारी ने किसी भारी सामान से महंत पर हमला कर दिया. सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उनकी हालत बिगड़ गई.

यह भी पढ़ें: Patna News: नेपाली महिला से दुष्कर्म के मामले में 24 घंटे में दोनों आरोपी गिरफ्तार

जिसके बाद लोगों ने उन्हें इलाज के लिए जमुहार के मेडिकल कॉलेज में लाया, लेकिन वहां इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई. मौके पर पुलिस पहुंच कर छानबीन शुरू कर दी है. वारदात के बारे में बताया जाता है कि त्रिदंडी स्वामी आश्रम के ठीक बगल में विजय राघव स्वामी का आश्रम है. जहां महंत शिवनारायण स्वामी अपने कमरे में थे. इस बीच छुट्टी से लौटा सुभाष पुजारी अचानक उनके कमरे में प्रवेश कर गया और किसी बात को लेकर दोनों में नोक झोक होने लगी. इसी बीच महंत को लकड़ी के एक लठ तथा ईट से हमला कर घायल कर दिया गया एवं आरोपी फरार हो गया. 

बताया जाता है कि आरोपी सुभाष पुजारी पिछले 2 महीना से आश्रम में रह रहा था और महंत से अपने मेहनताना का 25 हजार रुपए एडवांस भी लिया था. इसके बाद वो छुट्टी पर चला गया था. आज अचानक वह छुट्टी से वापस लौटा और पुराने विवाद को लेकर तू-तू मैं-मैं होने लगी और इसी विवाद में महंत पर उसने हमला कर दिया. वारदात की जानकारी देते हुए डेहरी के एएसपी अतूलेश झा ने बताया कि आश्रम में मौजूद अन्य लोगों से गहन पूछताछ की जा रही है.

इनपुट- अमरजीत कुमार यादव

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

