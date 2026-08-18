/रोहतास में किसान की गोली से मजदूर की मौत, आगजनी से लेकर रणवीर सेना और भीम आर्मी के आमने-सामने आने तक की पूरी कहानी

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रोहतास जिला का जोगिया गांव पूरे बिहार में चर्चा के केंद्र में है. इसकी वजह है कि यहां पर 5 अगस्त, 2026 को एक किसान ने अपने ही मजदूर चंदेश्वर चौधरी की गोली मार के हत्या कर दी थी. इस हत्याकांड के बाद जमकर बवाल हुआ था. किसान अजीत तिवारी पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने घर में चंदेश्वर चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया. इस हत्याकांड के बाद जमकर बवाल हुआ था. मिल्की मनिहारी गांव के लोगों ने जोगिया गांव में आकर किसान चंदेश्वर चौधरी के घर पर हमला कर दिया और घर में आग लगा दिया था. घटना के कुछ ही घंटे के बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आरोपी अजीत तिवारी को गिरफ्तार भी कर लिया था.
इस हत्याकांड के बाद प्रतिबंधित संगठन रणवीर सेना किसान अजीत तिवारी के पक्ष में खड़ा हो गया है. उसके बाद माले और भीम आर्मी के लोग मजदूर चंदेश्वर चौधरी के पक्ष में गांव का दौरा करने लगे. दोनों पक्ष में तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे गांव में निषेधाज्ञा लागू कर दी. ऐसे में गांव में आज भी पुलिस बल की तनाती है. साथ ही किसी भी प्रकार के सभा करने पर रोक लगाई गई है.
आरोपी किसान अजीत तिवारी का गांव जोगिया और मृतक मजदूर चंदेश्वर चौधरी का गांव मिल्की मनिहारी के बीच तनातनी की स्थिति है. रोहतास के डीएम और एसपी इस पूरे मामले में खुद निगरानी रख रहे हैं.
बता दें कि आरोपी अजीत तिवारी के अलावा उनके एक पुत्र को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जबकि, आरोपी के घर में तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. वहीं, 600 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स को ट्रेस किया गया है. जिस पर आपत्तिजनक पोस्ट किए गए है. इस मामले में भी पांच सोशल मीडिया संचालकों पर कार्रवाई की गई है.
रिपोर्ट: अमरजीत यादव