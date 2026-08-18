/रोहतास में किसान की गोली से मजदूर की मौत, आगजनी से लेकर रणवीर सेना और भीम आर्मी के आमने-सामने आने तक की पूरी कहानी

रोहतास जिला का जोगिया गांव पूरे बिहार में चर्चा के केंद्र में है. इसकी वजह है कि यहां पर 5 अगस्त, 2026 को एक किसान ने अपने ही मजदूर चंदेश्वर चौधरी की गोली मार के हत्या कर दी थी. इस हत्याकांड के बाद जमकर बवाल हुआ था. किसान अजीत तिवारी पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने घर में चंदेश्वर चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया. इस हत्याकांड के बाद जमकर बवाल हुआ था. मिल्की मनिहारी गांव के लोगों ने जोगिया गांव में आकर किसान चंदेश्वर चौधरी के घर पर हमला कर दिया और घर में आग लगा दिया था. घटना के कुछ ही घंटे के बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आरोपी अजीत तिवारी को गिरफ्तार भी कर लिया था.