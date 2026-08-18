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रोहतास में किसान की गोली से मजदूर की मौत, आगजनी से लेकर रणवीर सेना और भीम आर्मी के आमने-सामने आने तक की पूरी कहानी

Chandeshwar Choudhary Murder: रोहतास जिला के दिनारा के जोगिया में 5 अगस्त, 2026 को हुए चंदेश्वर चौधरी हत्याकांड के बाद आज भी गांव में तनाव की स्थिति है. पूरे गांव में निषेधाज्ञा लागू कर पुलिस बल की तैनाती की गई है. रोहतास के डीएम और एसपी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 18, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 03:25 PM IST
रोहतास में किसान की गोली से मजदूर की मौत, आगजनी से लेकर रणवीर सेना और भीम आर्मी के आमने-सामने आने तक की पूरी कहानी
Image Credit: (Photo- वीडियो ग्रैब) रोहतास के जोगिया गांव में पुलिस का कड़ा पहरा

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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