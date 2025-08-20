Bihar SIR: 'पंचायत सचिव के कहने पर राहुल गांधी के...', रंजू देवी ने क्यों कही थी वोट कटने की बात, बताई सच्चाई
Bihar SIR: 'पंचायत सचिव के कहने पर राहुल गांधी के...', रंजू देवी ने क्यों कही थी वोट कटने की बात, बताई सच्चाई

Rohtas News: राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में वोट काटे जाने के दावों को अब पोल खुल रही है. रोहतास की रंजू देवी ने बताया कि उन्हें पंचायत सचिव ने वोट काटे जाने की जानकारी दी थी और राहुल गांधी के कार्यक्रम में लेकर गए थे. रंजू देवी ने बताया कि उनका और उनके परिवार का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटा है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 20, 2025, 11:17 AM IST

रंजू देवी ने वोट कटने के दावे की सच्चाई बताई
Ranju Devi Truth: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. इस दौरान राहुल लगातार चुनाव आयोग पर एसआईआर के नाम पर लोगों के वोट काटने का आरोप लगा रहे हैं. अपनी बातों को सही साबित करने के लिए राहुल गांधी जनता के बीच में कुछ लोगों को पेश भी कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इन वोट काटकर वोट चोरी की गई है. हालांकि, कांग्रेस नेता के दावों की पोल अब खुल रही है. रोहतास जिले में एक महिला ने राहुल गांधी से बात करते हुए वोट काटे जाने की शिकायत की थी. उसके दावे की जब पोल खुली तो उसने इसके पीछे की पूरी कहानी भी बता दी. 

रंजू देवी, रोहतास के नौहट्टा की चपला गांव के रहने वाले सुधीर राम की पत्नी हैं. उन्होंने राहुल गांधी के सामने अपने परिवार के वोट काट जाने की बात कही थी. इस बात से अब रंजू देवी खुद ही मुकर गई हैं. रंजू देवी ने कहा कि वह और उनका परिवार कम पढ़ा-लिखा है. पंचायत सचिव ने उनको उनके परिवार के वोट काटे जाने की बात बताई थी. वही (पंचायत सचिव) ही उनको राहुल गांधी के कार्यक्रम में लेकर गया था. रंजू देवी का कहना है कि उसे बताया गया कि उसका नाम वोटर लिस्ट में कट गया है. इसके बाद में जाकर राहुल गांधी से यह बात बताई. यह बात बताने के लिए भी कुछ लोगों ने उन्हें समझा कर राहुल गांधी के पास भेजा था. लेकिन अब पता चला है कि उनके पूरे परिवार का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है. 

ये भी पढ़ें- 'टीम तेज प्रताप' के कार्यालय का हुआ उद्घाटन, जानें कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा संगठन

इस मामले में अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है. नड्डा ने एक्स पर शायराना अंदाज में लिखा कि खड़ा हूं आज भी वहीं… जहां मेरा झूठ पकड़ाया, सच सामने आया, और मैंने अपना मजाक बनवाया… खड़ा हूं आज भी वहीं. इस बीच एक और शख्स सुबोध कुमार के दावे की सच्चाई भी सामने आ गई है. राहुल गांधी की यात्रा में उन्होंने भी अपना नाम काटे जाने की बात कही थी. निर्वाचन आयोग ने उनके दावे का खंडन किया है. इन घटनाओं ने बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया है. सत्तापक्ष अब राहुल गांधी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए हमलावर है.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

