सासाराम पुलिस एनकाउंटर में फिरौती कांड का पर्दाफाश, हथियार और स्कॉर्पियो बरामद
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2895253
Zee Bihar JharkhandBH Rohtas  

सासाराम पुलिस एनकाउंटर में फिरौती कांड का पर्दाफाश, हथियार और स्कॉर्पियो बरामद

सासाराम के नगर थाना क्षेत्र में पांच लाख रुपए की फिरौती के लिए अपहृत शिक्षक को पुलिस ने सुरक्षित छुड़ा लिया. पुलिस कार्रवाई के दौरान अपराधियों ने पुलिस पर हथियार ताने, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में दो अपराधी ढेर हो गए.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 24, 2025, 10:30 PM IST

Trending Photos

सासाराम पुलिस एनकाउंटर
सासाराम पुलिस एनकाउंटर

सासाराम जिले के नगर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पुलिस ने बताया कि 22 अक्टूबर को शिक्षक दिलीप कुमार का अपहरण कर अपराधियों ने उनसे पांच लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी. इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल फैल गया था. पुलिस लगातार इस केस को गंभीरता से देख रही थी और अपराधियों की तलाश में थी.

पुलिस जब अपहरणकर्ताओं के ठिकाने तक पहुँची, तो अपराधियों ने पुलिस टीम पर हथियार तान दिया. हालात बिगड़ते देख पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी. इसी दौरान दो अपराधी पुलिस की गोली से मौके पर ही ढेर हो गए. पुलिस की इस कार्रवाई में किसी जवान को चोट नहीं आई, जो अपने आप में राहत की बात रही.

घटनास्थल से पुलिस ने दो कट्टा और 16 जिंदा कारतूस बरामद किए. इसके अलावा अपराधियों के पास से एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद हुई, जिसका इस्तेमाल शिक्षक के अपहरण में किया गया था. यह बरामदगी मामले को और पुख्ता करती है कि अपराधियों की पूरी योजना फिरौती वसूली से जुड़ी थी.

एनकाउंटर के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए छह अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया. इन सभी से पूछताछ की जा रही है ताकि इस पूरे गैंग के नेटवर्क का पता लगाया जा सके. डीआईजी शाहाबाद रेंज, डॉ. सत्य प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पूरे मामले की जांच वे खुद अपने स्तर से कर रहे हैं.

अपहरण से मुक्त हुए शिक्षक दिलीप कुमार ने राहत की सांस ली. उन्होंने कहा कि जब पुलिस मौके पर पहुंची, तभी उन्हें लगा कि अब उनकी जान बच सकती है. पुलिस की त्वरित कार्रवाई से वे सुरक्षित बाहर निकल पाए.

डीआईजी ने बताया कि यह पूरा मामला बेहद गंभीर था और इसे लेकर पुलिस लगातार सजग थी. अपराधियों की हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही थी और सही समय पर कार्रवाई कर अपहरण कांड का पर्दाफाश किया गया. पुलिस का कहना है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर और भी सख्ती से रोक लगाई जाएगी.

इनपुट- अमरजीत कुमार यादव

ये भी पढ़ें- सासाराम पुलिस की बहादुरी रंग लाई, एनकाउंटर के बाद अपहरणकर्ता गिरफ्तार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Sasaram News

Trending news

Jehanabad news
राजद विधायक सुदय यादव के खिलाफ बगावत, कार्यकर्ताओं ने उठाई टिकट काटने की मांग
Bettiah news
34.63 लाख की लागत से संत घाट मुक्तिधाम का होगा कायाकल्प, महापौर ने किया भूमि पूजन
Surya Hansda Encounter
गोड्डा एनकाउंटर मामले में जांच को पहुंची अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम
Tejashwi Yadav
Bihar Politics: तेजस्वी यादव के इस अंदाज से खौफजदा हैं दर्जनों RJD विधायक!
Bettiah news
24 अगस्त 1942 का इतिहास, जब चंपारण की धरती पर बहा था आजादी के लिए लहू
Abdul Bari Siddiqui
अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने बयान से विवादों में घिरे, दी सफाई
Jharkhand news
Jharkhand News: रांची में रिम्स-2 की जमीन को लेकर बवाल, ग्रामीण और पुलिस आमने-सामने
Ajay Alok
राहुल-तेजस्वी और लालू पर बरसे अजय आलोक, वोटर अधिकार यात्रा को बताया फर्जी
Pappu Yadav
पूर्णिया से हराने के लिए कैंप करने वाले तेजस्वी के सम्मान में पप्पू यादव ने किए सजदा
Rahul Gandhi
Bihar Politics: राहुल गांधी ने टाला तेजस्वी की CM उम्मीदवारी का सवाल, NDA ने कसा तंज
;