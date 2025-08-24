सासाराम पुलिस एनकाउंटर में फिरौती कांड का पर्दाफाश, हथियार और स्कॉर्पियो बरामद

सासाराम जिले के नगर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पुलिस ने बताया कि 22 अक्टूबर को शिक्षक दिलीप कुमार का अपहरण कर अपराधियों ने उनसे पांच लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी. इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल फैल गया था. पुलिस लगातार इस केस को गंभीरता से देख रही थी और अपराधियों की तलाश में थी.

पुलिस जब अपहरणकर्ताओं के ठिकाने तक पहुँची, तो अपराधियों ने पुलिस टीम पर हथियार तान दिया. हालात बिगड़ते देख पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी. इसी दौरान दो अपराधी पुलिस की गोली से मौके पर ही ढेर हो गए. पुलिस की इस कार्रवाई में किसी जवान को चोट नहीं आई, जो अपने आप में राहत की बात रही.

घटनास्थल से पुलिस ने दो कट्टा और 16 जिंदा कारतूस बरामद किए. इसके अलावा अपराधियों के पास से एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद हुई, जिसका इस्तेमाल शिक्षक के अपहरण में किया गया था. यह बरामदगी मामले को और पुख्ता करती है कि अपराधियों की पूरी योजना फिरौती वसूली से जुड़ी थी.

एनकाउंटर के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए छह अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया. इन सभी से पूछताछ की जा रही है ताकि इस पूरे गैंग के नेटवर्क का पता लगाया जा सके. डीआईजी शाहाबाद रेंज, डॉ. सत्य प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पूरे मामले की जांच वे खुद अपने स्तर से कर रहे हैं.

अपहरण से मुक्त हुए शिक्षक दिलीप कुमार ने राहत की सांस ली. उन्होंने कहा कि जब पुलिस मौके पर पहुंची, तभी उन्हें लगा कि अब उनकी जान बच सकती है. पुलिस की त्वरित कार्रवाई से वे सुरक्षित बाहर निकल पाए.

डीआईजी ने बताया कि यह पूरा मामला बेहद गंभीर था और इसे लेकर पुलिस लगातार सजग थी. अपराधियों की हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही थी और सही समय पर कार्रवाई कर अपहरण कांड का पर्दाफाश किया गया. पुलिस का कहना है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर और भी सख्ती से रोक लगाई जाएगी.

इनपुट- अमरजीत कुमार यादव

