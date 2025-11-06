RJD प्रत्याशी सत्येन्द्र शाह को मिली जमानत, 17 दिन बाद जेल से रिहा होकर पहुंचे सासाराम

सासाराम विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रत्याशी सत्येंद्र साह को झारखंड के गढ़वा कोर्ट से जमानत मिलने के बाद गुरुवार देर रात जेल से रिहा कर दिया गया. वे अपने नामांकन के 17 दिन बाद गढ़वा जेल से निकलकर सासाराम पहुंचे, जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. समर्थक ढोल-नगाड़ों के साथ सड़क पर उतर आए और “सत्येंद्र साह जिंदाबाद” के नारे लगाने लगे.

20 अक्टूबर को सत्येंद्र साह ने राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर सासाराम विधानसभा सीट से नामांकन किया था. नामांकन के कुछ घंटे बाद ही झारखंड पुलिस ने उन्हें वर्ष 2004 में दर्ज एक बैंक लूट मामले में गिरफ्तार कर लिया था. यह मामला गढ़वा जिले का था, जहां पिछले 21 वर्षों से यह प्रकरण लंबित था. गिरफ्तारी की खबर मिलते ही सासाराम की राजनीति गर्मा गई थी और विरोधियों ने इस पर खूब निशाना साधा था.

सत्येंद्र साह की गैरमौजूदगी में उनकी पत्नी और पुत्र ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली. उन्होंने घर-घर जाकर लोगों से आरजेडी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा. समर्थकों का कहना है कि साह परिवार ने क्षेत्र में वर्षों से जनता की सेवा की है, इसलिए जनता उनके साथ मजबूती से खड़ी है. अब जब सत्येंद्र साह खुद मैदान में लौट आए हैं, तो समर्थकों में उत्साह चरम पर है.

Add Zee News as a Preferred Source

जेल से बाहर आने के बाद सत्येंद्र साह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी गिरफ्तारी एक साजिश थी. उन्होंने कहा, “मैं पिछले कई चुनाव लड़ चुका हूं, लेकिन कभी किसी एजेंसी ने मुझसे इस मामले में पूछताछ तक नहीं की. अब अचानक 21 साल पुराने केस में गिरफ्तारी की गई. यह राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम था.” उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और आखिरकार सच की जीत हुई.

अब जबकि चुनाव प्रचार में केवल दो दिन बचे हैं, सत्येंद्र साह ने सासाराम पहुंचते ही जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है. उन्होंने कहा कि वे जनता के बीच जाकर अपना पक्ष रखेंगे और बतायेंगे कि सच्चाई क्या है. उन्होंने समर्थकों से अपील की कि वे अफवाहों से दूर रहें और एकजुट होकर राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में मतदान करें.

सत्येंद्र साह की रिहाई के बाद सासाराम की चुनावी फिजा में नया मोड़ आ गया है. आरजेडी के कार्यकर्ता इसे “न्याय की जीत” बता रहे हैं, वहीं विपक्षी दल इसे कानून की प्रक्रिया का हिस्सा बता रहे हैं. लेकिन इस घटनाक्रम से यह तय है कि सासाराम की सियासी लड़ाई अब और दिलचस्प हो गई है.

इनपुट- अमरजीत कुमार यादव

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025: पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ 64.66% मतदान! चुनाव आयोग ने जताया आभार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!