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रोहतास में बड़ा सड़क हादसा: DPS स्कूल की बस गड्ढे में पलटी, 20 से अधिक बच्चे घायल, चालक गंभीर

Sasaram School Bus Accident: रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र के जलालपुर में शनिवार सुबह DPS स्कूल की बच्चों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में पलट गई. हादसे में 20 से अधिक बच्चे घायल हुए, जबकि बस चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 25, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 12:57 PM IST
रोहतास में बड़ा सड़क हादसा: DPS स्कूल की बस गड्ढे में पलटी, 20 से अधिक बच्चे घायल, चालक गंभीर
Image Credit: रोहतास में बड़ा सड़क हादसा: DPS स्कूल की बस गड्ढे में पलटी, 20 से अधिक बच्चे घायल

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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