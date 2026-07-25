/रोहतास में बड़ा सड़क हादसा: DPS स्कूल की बस गड्ढे में पलटी, 20 से अधिक बच्चे घायल, चालक गंभीर

Sasaram School Bus Accident: बिहार के सासाराम के रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में शनिवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. बच्चों को लेकर स्कूल जा रही एख निजी स्कूल की बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में पलट गई. हादसे के समय बस में बड़ी संख्या में बच्चे सवार थे. बस पलटते ही बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण, किसान और खेतों में काम कर रहे मजदूर तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया.