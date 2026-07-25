/रोहतास में बड़ा सड़क हादसा: DPS स्कूल की बस गड्ढे में पलटी, 20 से अधिक बच्चे घायल, चालक गंभीर

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Sasaram School Bus Accident: बिहार के सासाराम के रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में शनिवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. बच्चों को लेकर स्कूल जा रही एख निजी स्कूल की बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में पलट गई. हादसे के समय बस में बड़ी संख्या में बच्चे सवार थे. बस पलटते ही बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण, किसान और खेतों में काम कर रहे मजदूर तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया.
इस हादसे में 20 से अधिक बच्चों को चोटें आई हैं. हालांकि राहत की बात यह है कि सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही बच्चों के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और अपने-अपने बच्चों को इलाज के लिए अलग-अलग निजी अस्पतालों में लेकर चले गए. वहीं बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.
जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त बस कोचस के DPS निजी स्कूल की थी. बस रोज की तरह बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी. इसी दौरान जलालपुर के पास चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे बस सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में पलट गई. हादसे के बाद मौके पर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.
घटना की सूचना मिलते ही कोचस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. प्रारंभिक तौर पर चालक के बस पर नियंत्रण खोने को हादसे की वजह माना जा रहा है. स्थानीय लोगों की तत्परता से सभी बच्चों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.
रिपोर्ट: अमरजीत कुमार यादव