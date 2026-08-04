/रोहतास EO हत्याकांडः ड्राइवर ने कबूल किया जुर्म, लेकिन तेजस्वी को पुलिस पर भरोसा नहीं!

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रोहतास के डेहरी-डालमिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्याकांड में पुलिस ने उनके ड्राइवर मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार किया है. मगध क्षेत्र के आईजी विकास वैभव ने बताया कि आरोपी ड्राइवर मिथिलेश कुमार ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. उन्होंने कहा कि ड्राइवर ने पूछताछ के दौरान हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है. उसने घटना की पूरी कहानी पुलिस को बताई है. पुलिस के मुताबिक, लगातार ड्यूटी कराये जाने और छुट्टी नहीं देने से ड्राइवर दबाव में था और इसी को लेकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया. घटना वाले दिन डेहरी से पटना जाते समय भी उसने शाम होने के बाद जाने से मना किया था. ड्राइवर खाना भी नहीं खाया था, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी ने उसे डांटते हुए साथ चलने को कहा.
पुलिस के अनुसार, रास्ते में ड्राइवर ने पेशाब करने के लिए गाड़ी रोकी तो भी मृतक ईओ विमल कुमार ने डांट लगाई. इसी से नाराज होकर उसने हत्या कर दी. हालांकि, आरोपी ड्राइवर मिथिलेश कुमार की पत्नी आरती कुमारी ने पुलिस पर दबाव बनाकर झूठा फंसाने का आरोप लगाया है. उसने बताया कि इस घटना के बाद जब पति से उसकी बात हुई थी, तो पति ने बताया था कि पुलिस के दबाव में आकर उन्होंने अपना बयान बदला है. कार्यपालक पदाधिकारी के ड्राइवर जो अभी जेल में है. आरती कुमारी का कहना है कि उनके पति ने जो पहले बयान दिया था, वही सत्य था, लेकिन बाद में पुलिस के वरीय अधिकारियों ने उन पर दबाव बनाया. उनके साथ मारपीट की, उनके साथ टॉर्चर किया गया. जिसके बाद उन्होंने पुलिस की सारी बात स्वीकार कर ली.
आरोपी की पत्नी का कहना है कि उनके पति का ईओ साहब से कभी कोई विवाद नहीं हुआ है. उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं बताया कि ईओ साहब से उनकी अनबन हुई है. वहीं, इस मामले में डेहरी लोजपा-रामविलास के विधायक सोनू सिंह का भी नाम सामने आया है, जिसके बाद यह वारदात सुर्खियों में आ गई है. इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी पटना में एक प्रेस वार्ता किया है. इसके बाद यह पूरा मामला सियासी रंग ले लिया है.
तेजस्वी ने आरोप लगाया कि विधायक को बचाने में सरकार और पुलिस तंत्र लगा हुआ है. उन्होंने कहा कि बिना एफएसएल जांच और पोस्टमार्टम के ही आईजी ने ड्राइवर को हत्यारा बता दिया गया. ड्राइवर ने कई बार बयान बदला है. हत्या इसलिए की गई कि चालक पर काम का दबाव ज्यादा था. यह तो अद्भुत है. सवाल उठता है कि छुट्टी नहीं मिलेगी, कार्य ज्यादा हो तो वह ड्राइवर मुख्यमंत्री की भी हत्या कर सकता है. मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है. उन्होंने कहा कि परिवार ने विधायक सोनू सिंह पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है. इस एंगल से पुलिस क्यों नहीं देख रही है.