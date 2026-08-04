/रोहतास EO हत्याकांडः ड्राइवर ने कबूल किया जुर्म, लेकिन तेजस्वी को पुलिस पर भरोसा नहीं!

पुलिस के अनुसार, रास्ते में ड्राइवर ने पेशाब करने के लिए गाड़ी रोकी तो भी मृतक ईओ विमल कुमार ने डांट लगाई. इसी से नाराज होकर उसने हत्या कर दी. हालांकि, आरोपी ड्राइवर मिथिलेश कुमार की पत्नी आरती कुमारी ने पुलिस पर दबाव बनाकर झूठा फंसाने का आरोप लगाया है. उसने बताया कि इस घटना के बाद जब पति से उसकी बात हुई थी, तो पति ने बताया था कि पुलिस के दबाव में आकर उन्होंने अपना बयान बदला है. कार्यपालक पदाधिकारी के ड्राइवर जो अभी जेल में है. आरती कुमारी का कहना है कि उनके पति ने जो पहले बयान दिया था, वही सत्य था, लेकिन बाद में पुलिस के वरीय अधिकारियों ने उन पर दबाव बनाया. उनके साथ मारपीट की, उनके साथ टॉर्चर किया गया. जिसके बाद उन्होंने पुलिस की सारी बात स्वीकार कर ली.