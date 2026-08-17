/रोहतास हत्याकांड: पीड़ित परिवार ने DGP विनय कुमार से की मुलाकात, न्याय और सुरक्षा की गुहार

जल्द से जल्द न्याय दिलाने का आश्वासन

मुलाकात के बाद मृतक के बेटे दीपक चौधरी ने बताया कि उन्हें डीजीपी की ओर से जल्द से जल्द न्याय दिलाने का आश्वासन मिला है. हालांकि, उन्होंने अपनी वर्तमान स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि उनके परिवार को अभी भी लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है. दीपक ने प्रशासन से परिवार के लिए पुख्ता सुरक्षा, उचित मुआवजे और घर के एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी की मांग रखी है. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला, तो वे धरने पर बैठने को विवश होंगे. इसके साथ ही उन्होंने बिहार के नेता सम्राट चौधरी से भी इस मामले में न्याय दिलाने की उम्मीद जताई है.