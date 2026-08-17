/रोहतास हत्याकांड: पीड़ित परिवार ने DGP विनय कुमार से की मुलाकात, न्याय और सुरक्षा की गुहार

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रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जोगिया गांव में हुई चंदेश्वर चौधरी की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार ने आज (17 अगस्त, 2026) बिहार के डीजीपी विनय कुमार से मुलाकात की. परिवार ने पुलिस महानिदेशक के समक्ष अपनी सुरक्षा और आरोपियों से दी जा रही धमकियों का मुद्दा उठाते हुए न्याय की गुहार लगाई है. बता दें कि जोगिया गांव में मजदूरी मांगने के दौरान हुए विवाद में अजीत तिवारी नाम के व्यक्ति ने चंदेश्वर चौधरी की निर्मम हत्या कर दी गई थी.इस घटना के बाद गुस्से में ग्रामीणों ने आरोपी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने एक जवाबी FIR दर्ज की.
जल्द से जल्द न्याय दिलाने का आश्वासन
मुलाकात के बाद मृतक के बेटे दीपक चौधरी ने बताया कि उन्हें डीजीपी की ओर से जल्द से जल्द न्याय दिलाने का आश्वासन मिला है. हालांकि, उन्होंने अपनी वर्तमान स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि उनके परिवार को अभी भी लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है. दीपक ने प्रशासन से परिवार के लिए पुख्ता सुरक्षा, उचित मुआवजे और घर के एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी की मांग रखी है. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला, तो वे धरने पर बैठने को विवश होंगे. इसके साथ ही उन्होंने बिहार के नेता सम्राट चौधरी से भी इस मामले में न्याय दिलाने की उम्मीद जताई है.
दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई
वहीं, मृतक की बेटी अंजलि चौधरी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्य आरोपी अजीत तिवारी के समर्थकों द्वारा उनके परिवार को लगातार डराया-धमकाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पूरे गांव को जलाने की धमकियां दी जा रही हैं और उनके परिवार को जबरन झूठे मुकदमों में फंसाने की साजिश रची जा रही है. अंजलि ने राज्य सरकार से अपील की है कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा