Rohtas Road Accident: तिलक चढ़ाकर लौट रहे 5 लोगों को कंटेनर ने कुचला, सभी की मौत

Road Accident in Rohtas: रोहतास जिला में एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई. सभी लोग आपस में रिश्तेदार भी हैं. बताया जाता है कि चेनारी थाना क्षेत्र के लोधी से तिलक चढ़ा कर यह लोग अपने गांव मठिया लौटे थे, तभी ये हादसा हो गया.
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Rohtas Road Accident: रोहतास जिला के दिनारा थाना के मठिया गांव में एक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई. मृतक में एक करगहर के भगवानपुर का रहने वाला है. जबकि, बाकी 4 लोग दिनारा के मठिया गांव के रहने वाले हैं. सभी लोग आपस में रिश्तेदार भी हैं.
बताया जाता है कि चेनारी थाना क्षेत्र के लोधी से तिलक चढ़ा कर यह लोग अपने गांव मठिया लौटे थे. जैसे ही बस से उतरकर यह लोग सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे. तभी पीछे से आ रही कंटेनर ट्रक पास के ही एक पिकअप वैन को टक्कर मार दी और उसके बाद बस को टक्कर मारते हुए पांच लोगों को रौंद दिया. जिसके बाद मौके पर ही सभी की मौत हो गई.
इस हादसे के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया. मृतकों में शादी होने वाले लड़की के पिता अशोक सिंह भी शामिल हैं. इनके अलावा पिंटू सिंह और रजनीश सिंह की भी मौत हो गई है.
वहीं, करगहर के भगवानपुर के राम व्रत सिंह की भी मौत हुई है. अशोक सिंह के लड़की के तिलक चढ़ा कर यह लोग चेनारी गए हुए थे. वहां से लौटने के दौरान घर के पास ही यह हादसा हो गया. सूचना मिलते दिनारा थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लेकर पहुंचे है.