Rohtas Ropeway Accident: रोहतास में ट्रायल के दौरान ही गिरा रोपवे, ताश के पत्तों की तरह उखड़े खंभे

Rohtas Ropeway Accident: रोहतास जिला में रोहतासगढ़ किला तक जाने के लिए बनाया जा रहा रोपवे 26 दिसंबर, 2025 दिन शुक्रवार को ट्रायल के दौरान ही धराशाई हो गया. रोपवे का कई खंबा उखड़ गया. साथ ही ट्रायल के दौरान ही लोगों के बैठने वाला केबिन-डोला भी टूट कर नीचे गिर गया. ये कहे कि पूरा रोपवे निर्माण धराशाई हो गया.

झूला केबिन में कोई व्यक्ति नहीं सवार था

दरअसल, ट्रायल के दौरान झूला केबिन में कोई व्यक्ति नहीं सवार था. जिस कारण बड़ा हादसा टल गया. शुक्रवार को अभियंताओं और तकनीकी विशेषज्ञ की मौजूदगी में रोपवे का ट्रायल शुरू किया गया था.

बड़ा हादसा होते-होते भी टल गया

जानकारी के अनुसार, जैसे ही खाली केबिन डोली को रोपवे के सहारे अकबरपुर की तरफ से रोहतासगढ़ किला की ओर भेजा गया, थोड़ी ही दूर जाकर रोपवे के लिए बना पिलर धराशाई हो गया. जिसके बाद ताबड़तोड़ कई पिलर जमीन पर गिर गए. देखते ही देखते पूरा रोपवे केबिन सहित सभी मशीन धराशाई होकर नीचे गिर गई. जिससे बड़ा हादसा होते-होते भी टल गया.

13 करोड़ 65 लाख की लागत बन रहा था रोपवे

बता दें कि नए साल के मौके पर इसका लोकार्पण होना था, 13 करोड़ 65 लाख की लागत से पिछले 6 सालों से इसका निर्माण कार्य चल रहा था. साल 2019 में सीएम नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया था. मगर, शुक्रवार को ट्रायल के दौरान ही रोपवे धराशाई हो गया. जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी निराशा है. लोगों को उम्मीद थी कि रोपवे के शुरू हो जाने से 70 किलोमीटर का रास्ता चंद्र मिनट का हो जाएगा, लेकिन यह सपना रह गया.

रिपोर्ट: अमरजीत यादव

