शांति और सुरक्षा के साथ मनाई जाएगी सरस्वती पूजा, सासाराम में समिति ने तय किए दिशा-निर्देश

Saraswati Puja 2026: सासाराम में सरस्वती पूजा को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में डीजे पर प्रतिबंध, जुलूस की अनुमति, विसर्जन मार्ग और स्वच्छता सहित सभी दिशा-निर्देश तय किए गए.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 21, 2026, 11:49 AM IST

Saraswati Puja 2026: सासाराम में सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक का आयोजन पुरानी थाना परिसर, गोला बाजार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी डॉ. नेहा कुमारी ने की. बैठक में सदर एसडीपीओ-1 दिलीप कुमार सहित नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे. विभिन्न पूजा समितियों के प्रतिनिधि, नगर पूजा समिति और मोहर्रम समिति के लोग भी बैठक में उपस्थित होकर अपनी-अपनी सुझाव और अनुभव साझा किए.

नियमों और दिशा-निर्देशों पर चर्चा
बैठक में तय किया गया कि सरस्वती पूजा के दौरान डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा. किसी भी प्रकार का जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकाला जाएगा. इसके अलावा समिति ने यह भी निर्णय लिया कि पूजा के दौरान आयोजकों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पूजा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो.

ये भी पढ़ें: सरस्वती पूजा पर बदला मूर्तियों का ट्रेंड: मिट्टी की जगह POP का जलवा

स्वच्छता और नगर निगम की जिम्मेदारी
नगर निगम ने बैठक में घोषणा की कि पूजा के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा. समिति ने नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूजा स्थल और आस-पास की सड़कों को साफ-सुथरा रखा जाए. इसके अलावा नागरिकों और श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.

विसर्जन और सड़क व्यवस्था
विसर्जन के दौरान जो जुलूस निकलेंगे, उनके लिए निर्धारित मार्गों की सड़कों की मरम्मत और स्ट्रीट लाइट की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. समिति ने कहा कि पूजा और विसर्जन दोनों के दौरान यातायात सुचारू रूप से चले और किसी प्रकार की असुविधा न हो. इसके लिए पुलिस और नगर निगम के अधिकारी लगातार निगरानी रखेंगे और आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे.

रिपोर्ट: अमरजीत कुमार यादव

