Sasaram News: नामांकन के तुरंत बाद राजद प्रत्याशी सतेंद्र साह गिरफ्तार, 2004 की डकैती केस में जारी था वारंट

सासाराम विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी सतेंद्र साह को नामांकन के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उनके खिलाफ 2004 में झारखंड के गढ़वा में दर्ज एक डकैती मामले में स्थाई वारंट जारी था.
सासाराम से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सासाराम विधानसभा सीट से उम्मीदवार सतेंद्र साह को नामांकन के तुरंत बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. जैसे ही उन्होंने नामांकन प्रक्रिया पूरी की, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें हिरासत में ले लिया. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई झारखंड के गढ़वा जिले में दर्ज एक पुराने डकैती मामले से जुड़ी है.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वर्ष 2004 में गढ़वा जिले में हुई एक डकैती की घटना में सतेंद्र साह का नाम सामने आया था. इस मामले में गढ़वा न्यायालय ने उनके खिलाफ स्थाई वारंट जारी किया था, लेकिन वे वर्षों से फरार चल रहे थे. पुलिस को जैसे ही उनके सासाराम पहुंचने की सूचना मिली, वहां पहले से ही सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए थे.
सतेंद्र साह सासाराम के करगहर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. नामांकन के बाद जैसे ही वे बाहर निकले, करगहर थाना की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद झारखंड पुलिस को इसकी सूचना दी गई और अब उन्हें गढ़वा कोर्ट में पेश करने के लिए झारखंड ले जाया जा रहा है.
राष्ट्रीय जनता दल ने हाल ही में अपने सासाराम के वर्तमान विधायक राजेश गुप्ता का टिकट काटकर सतेंद्र साह को उम्मीदवार बनाया था. पार्टी ने उन्हें स्थानीय प्रभावशाली नेता मानते हुए मैदान में उतारा था. लेकिन नामांकन के दिन हुई गिरफ्तारी से राजद के लिए सियासी असहजता की स्थिति बन गई है.
पुलिस के अनुसार, सतेंद्र साह पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें भूमि विवाद, आर्म्स एक्ट, मारपीट और लूट जैसे मामले शामिल हैं. हालांकि राजद समर्थक इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं और कह रहे हैं कि नामांकन के दिन गिरफ्तारी का समय संदेह पैदा करता है.
सासाराम पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार प्रत्याशी को औपचारिक कार्रवाई पूरी करने के बाद गढ़वा जिला पुलिस के हवाले किया जाएगा. झारखंड पुलिस ने भी इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है. वहीं, कोर्ट में पेशी की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी.
राजद प्रत्याशी की गिरफ्तारी के बाद सासाराम और आस-पास के इलाकों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. राजद कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह चुनावी साजिश का हिस्सा है. वहीं एनडीए खेमे ने इस पर कानून व्यवस्था और उम्मीदवारों के चयन पर राजद की नीति पर प्रश्न उठाए हैं.
