सासाराम में बड़ा सड़क हादसाः ट्रक से टकराई स्कूली बच्चों को टूर पर ले जा रही बस, 2 टीचरों की दर्दनाक मौत, चार अन्य शिक्षकों समेत कई बच्चे भी घायल

Sasaram Road Accident: सासाराम से सड़क हादसे की दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां परसथूआ थाना क्षेत्र में स्कूली बच्चों को लेकर टूर के लिए पटना जा रही बस एक ट्रक से टकरा गई. जिससे बस में सवार दो शिक्षकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं 10 से अधिक स्कूली बच्चे घायल हो गए. सभी घायल बच्चों को सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया. जहां उपचार के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई. इस घटना में चार अन्य शिक्षक भी घायल हुए हैं. जिसमें एक महिला शिक्षिका भी शामिल है.

घटना में मरने वाले टीचरों की पहचान कैमूर जिला के चैनपुर के भैंसहर के रहने वाले संजय कुमार राय और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला के माविहार थाना क्षेत्र के बगहवा गांव निवासी पुनीत कुमार सिंह के रूप में हुई है. वहीं घायल शिक्षकों में विपिन पांडे, सियानंद पटेल, लोरी सिंह तथा एक महिला शिक्षिका ललिता कुमारी भी शामिल है. बताया जा रहा है कि कैमूर जिला के चैनपुर के मध्य विद्यालय बढोना से बच्चों का टूर लेकर एक बस पर सवार होकर सभी लोग पटना के लिए निकले थे.

ये भी पढ़ें- कटिहार में फिर से पुलिस पर हमला, शराबियों को छुड़ाने का प्रयास, 4 के खिलाफ FIR दर्ज

Add Zee News as a Preferred Source

रोहतास जिला के परसथुआ के पास यह दर्दनाक हादसा हो गया. मोहनिया-आरा पथ पर एक ट्रक तथा बस में टक्कर हो गई. इस हादसे में 10 बच्चे भी घायल हो गए हैं. जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है. इससे पहले सोमवार (16 फरवरी) की देररात आरा-सासाराम स्टेट हाइव पर नगराव माड़ के समीप धान से लद ट्रक आर बालू लद हाइवा ट्रक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई थी. इस दर्दनाक दुर्घटना में धान लदे ट्रक के चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरे ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया था.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नगरांव मोड़ के पास पहुंचते ही अचानक दोनों ट्रकों की आमने-सामने टक्कर हो गई थी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया था. इस घटना में मरने वाले की पहचान चरपोखरी थाना क्षेत्र के सोहरी गांव निवासी ललन यादव के 35 वर्षीय पुत्र विनय यादव के रूप में हुई है. वहीं घायल चालक की पहचान उत्तर प्रदेश के फैजाबाद थाना क्षेत्र के बहादुरगंज निवासी रामसागर उपाध्याय के बेटे संजय उपाध्याय के रूप में हुई है.

रिपोर्ट- अमरजीत कुमार