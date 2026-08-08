/सासाराम सदर अस्पताल खुद बीमार, लाखों की व्यवस्था फेल! मोबाइल की रोशनी में इलाज करते दिखे डॉक्टर

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सासाराम से स्वास्थ्य व्यवस्था की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है. सासाराम के जिस सदर अस्पताल को सुविधाओं के नाम पर मॉडल हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया है, वहां की जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है. इस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में स्थिति तब भयावह हो गई, जब मरीजों का इलाज मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में करना पड़ा. बार-बार हो बिजली जाने के कारण अस्पताल की लचर व्यवस्थाओं की पोल पूरी तरह से खोल कर रख दी है.
पावर बैकअप होने के बावजूद ये हाल
इस सदर अस्पताल में 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं. अस्पताल परिसर में बिजली के लिए अलग से एक ट्रांसफार्मर की व्यवस्था भी की गई है. इसके अलावा, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बड़े जनरेटर और अन्य पावर बैकअप भी इंस्टॉल किए गए हैं. लाखों रुपये खर्च कर तैयार की गई इस व्यवस्था के बावजूद, जब अचानक बिजली कट जाती है तो सारा सिस्टम पूरी तरह से फेल नजर आता है. बिजली के कटने से पूरे अस्पताल में अंधेरा छा जाता है.
मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट में इलाज
इस दौरान इमरजेंसी वार्ड से सामने आई तस्वीरों में दिख रहा है कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मरीजों का इलाज मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाकर कर रहे हैं. अचानक बिजली गुल हो जाने से मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. साथ ही, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी अंधेरे में इंजेक्शन लगाने और प्राथमिक उपचार करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
स्वास्थ्य विभाग पर खड़े हो रहे सवाल
मिली जानकारी के अनुसार, इस लापरवाही और बदइंतजामी के संबंध में जब अस्पताल प्रबंधन और जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा गया, तो उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साध ली. कोई भी अधिकारी इस पर कुछ भी कहने से बचता नजर आया. सासाराम के इस मॉडल अस्पताल की यह घटना स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल खड़े कर रही है.
रिपोर्ट: अमरजीत कुमार यादव