Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Rohtas  
  • /सासाराम सदर अस्पताल खुद बीमार, लाखों की व्यवस्था फेल! मोबाइल की रोशनी में इलाज करते दिखे डॉक्टर

सासाराम सदर अस्पताल खुद बीमार, लाखों की व्यवस्था फेल! मोबाइल की रोशनी में इलाज करते दिखे डॉक्टर

सासाराम के सदर अस्पताल में मॉडल हॉस्पिटल में मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज हो रहा है. सदर अस्पताल में निर्वात विद्युत आपूर्ति के लिए अलग से ट्रांसफार्मर व्यवस्था की गई है. फिर भी ये हाल देखने को मिल रहा है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 08, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:20 AM IST
सासाराम सदर अस्पताल खुद बीमार, लाखों की व्यवस्था फेल! मोबाइल की रोशनी में इलाज करते दिखे डॉक्टर
Image Credit: मॉडल अस्पताल में मोबाइल की टॉर्च में हुआ मरीजों का इलाज (जी मीडिया)

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस की गाड़ी पेड़ से टकराई, चौकीदार की मौत, 3 पुलिसकर्मी घायल
2
3
4
5