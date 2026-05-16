सासाराम में सिपाही को ट्रैक्टर से रौंदा, नवादा में पुलिस टीम पर फायरिंग, बिहार में बेलगाम बालू माफिया

Bihar News: बिहार में शनिवार को बालू माफिया का एक बार फिर तांडव देखने को मिला है. सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के एसपी जैन कॉलेज मोड के पास नो एंट्री में प्रवेश कर रहे एक बालू लदे हुए ट्रैक्टर को जब ट्रैफिक के जवान रोकने की कोशिश की, तो बालू वाले ट्रैक्टर ने मुकेश कुमार नामक सिपाही को रौंद दिया. ट्रैक्टर का पिछला चक्का मुकेश कुमार के शरीर पर चढ़ गया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं, नवादा जिले में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गई खनन विभाग की टीम पर बालू माफिया ने गोलीबारी कर दी. यह घटना हिसुआ और गयाजी जिले की सीमा पर लटावर गांव के पास ढाढर नदी में हुई. टीम के सदस्य बाल-बाल बचे, लेकिन पकड़ा गया एक चालक ट्रैक्टर समेत फरार हो गया.

सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के एसपी जैन कॉलेज मोड के पास नो एंट्री में प्रवेश कर रहे एक बालू लदे हुए ट्रैक्टर को जब ट्रैफिक के जवान रोकने की कोशिश की, तो बालू वाले ट्रैक्टर ने मुकेश कुमार नामक सिपाही को रौंद दिया. ट्रैक्टर का पिछला चक्का मुकेश कुमार के शरीर पर चढ़ गया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए सासाराम के साथ अस्पताल लाया गया है. जहां से उसे वाराणसी रेफर कर दिया गया है. जवान मुकेश कुमार की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है.

अस्पताल में पहुंचे ट्रैफिक डीएसपी अमरकांत ने बताया कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता घायल जवान की जान बचाना है. वहीं, ट्रैक्टर चालक को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. बता दे कि स्थानीय लोगों ने काफी हिम्मत दिखाई और ट्रैक्टर को पकड़ लिया. लेकिन चालक फरार हो गया है. स्थानीय लोगों के प्रयास से ही सिपाही मुकेश कुमार को अस्पताल पहुंचाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

नवादा में बालू माफिया ने टीम पर की फायरिंग

नवादा में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गई खनन विभाग की टीम पर बालू माफिया ने गोलीबारी कर दी. यह घटना हिसुआ और गयाजी जिले की सीमा पर लटावर गांव के पास ढाढर नदी में हुई. टीम के सदस्य बाल-बाल बचे, लेकिन पकड़ा गया एक चालक ट्रैक्टर समेत फरार हो गया.

लटावर गांव के ग्रामीणों की शिकायत पर खनिज विकास पदाधिकारी और हिसुआ के थाना प्रभारी मृत्युंजय कुमार के नेतृत्व में हिसुआ पुलिस की एक संयुक्त टीम छापेमारी के लिए पहुंची. टीम ने ढाढर नदी में तीन ट्रैक्टरों पर बालू लोड होते देखा. पुलिस को देखते ही चालक भागने लगे. दो ट्रैक्टर भागने में सफल रहे, जबकि बालू के भारी बोझ के कारण एक ट्रैक्टर नदी में फंस गया.

पुलिस ने फंसे ट्रैक्टर के चालक हर्षित राज उर्फ मदन गोपाल को पकड़ लिया, जो गयाजी जिले के अतरी थाना क्षेत्र के बैकटपुर गांव का निवासी है. इसी दौरान हर्षित का भाई राजगोपाल पिस्टल लेकर मौके पर पहुंचा और टीम पर एक राउंड फायरिंग कर दी. उसने टीम को गोली चलाने की धमकी भी दी. सुरक्षा के अभाव में पुलिस टीम को पीछे हटना पड़ा. इस मौके का फायदा उठाकर पकड़ा गया चालक हर्षित राज अपने भाई राजगोपाल के साथ ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया.

घटना की सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस बल और अतरी थाने की मदद से दरियापुर गांव में दोबारा छापेमारी की गई. इस दौरान दो ट्रैक्टर जब्त किए गए. नवादा के हिसुआ और आसपास के इलाकों में अवैध बालू खनन लंबे समय से एक बड़ी समस्या बना हुआ है.

सासाराम से अमरजीत यादव और नालंदा से यशवंत सिन्हा की रिपोर्ट