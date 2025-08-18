Sasaram Vidhan Sabha Seat: बदलते समीकरण के बीच सासाराम में इस बार दिलचस्प होगी टक्कर

Sasaram Assembly Election: रोहतास जिले की सासाराम विधानसभा सीट विकास के मुद्दे पर हमेशा चर्चा में रही है. यहां शहरी इलाकों में अतिक्रमण, नाली और जल निकासी, खराब सड़कें और ट्रैफिक की समस्या आम जनता की परेशानी बनी हुई है. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में नल-जल योजना की खामियां बड़ी समस्या मानी जा रही हैं. स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी मांग रोजगार और शिक्षा से जुड़ी है. बेहतर शिक्षण संस्थान और कृषि में आधुनिक तकनीक के उपयोग की सुविधा यहां की जनता लंबे समय से चाहती है.

पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में सासाराम सीट से राजद के राजेश कुमार गुप्ता ने जीत हासिल की थी. उन्होंने जदयू के उम्मीदवार डॉ. अशोक कुमार को हराया था. इस नतीजे ने यह संकेत दिया कि यहां सत्ता का समीकरण किसी भी समय बदल सकता है.

यदि पिछले कुछ चुनावों पर नजर डालें तो इस सीट पर कभी राजद, कभी जदयू और कभी भाजपा ने जीत दर्ज की है. यानी मतदाता बार-बार बदलाव करने की प्रवृत्ति दिखाते हैं. यही कारण है कि इस सीट को बेहद रोचक माना जाता है.

आगामी चुनावों में भाजपा, राजद और जन सुराज तीनों ही पार्टियां अपनी ताकत झोंकने वाली हैं. जातीय समीकरण की बात करें तो यहां कोईरी, मुस्लिम और वैश्य समाज की संख्या सबसे अधिक है. इसके अलावा ब्राह्मण, राजपूत और यादव मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं. यही जातीय संतुलन हर चुनाव में परिणाम तय करने में अहम साबित होता है.

रोहतास जिले की अन्य सीटों की स्थिति देखें तो सासाराम, दिनारा, नोखा और डेहरी पर राजद का कब्जा है. कराकाट सीट माले के पास है, जबकि करगहर और चेनारी कांग्रेस के खाते में गई थीं.

सासाराम न सिर्फ राजनीति बल्कि अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान के लिए भी जाना जाता है. यहां शेरशाह सूरी का मकबरा और मां ताराचंडी शक्तिपीठ मंदिर बड़ी संख्या में पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं. यह पहचान भी सासाराम को खास बनाती है.

