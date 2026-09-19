/रोहतास के बिक्रमगंज में सियार का तांडव: 10 से अधिक लोगों को काटा, ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से मार गिराया

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रोहतास जिला के बिक्रमगंज के डुमरांव रोड में शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को सियार ने आतंक मचाया. आक्रामक सियार के आतंक ने कुछ ही देर में इलाके में भारी अफरा-तफरी और दहशत का माहौल पैदा कर दिया. यह घटना तब हुई जब स्थानीय ग्रामीण अपने-अपने घरों के बाहर दरवाजों पर बैठे हुए थे. तभी अचानक एक उग्र सियार ने वहां पहुंचकर हमला कर दिया. इस अचानक और खौफनाक हमले में सियार ने कई मासूम बच्चों और महिलाओं सहित 10 से अधिक लोगों को बुरी तरह काटकर घायल कर दिया.
सभी को दी गई एंटी रेबीज वैक्सीन
इस घटना से मौके पर चीख-पुकार का माहौल बन गया. हालांकि, स्थिति को संभालते हुए आक्रोशित ग्रामीणों ने भारी हिम्मत दिखाई और एकजुट होकर लाठी-डंडों की मदद से उस सियार को घेरकर मार गिराया, जिससे लोगों को बड़े खतरे से निजात मिली. घटना के तुरंत बाद सभी घायलों को इलाज के लिए बिक्रमगंज के अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि कुछ अन्य घायलों को उनके परिजनों द्वारा स्थानीय निजी अस्पतालों में भी भर्ती कराया गया. अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने सभी पीड़ित मरीजों को तुरंत एंटी रेबीज वैक्सीन और अन्य जरूरी प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई, जिससे फिलहाल सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है.
इलाके में सियार का खौफ
इस घटना की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया और बिक्रमगंज के अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) दिलीप कुमार अनुमंडल अस्पताल पहुंचे. उन्होंने वहां पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लिया और डॉक्टरों से घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली. एसडीएम ने अस्पताल प्रबंधन को यह सख्त निर्देश दिया कि सभी घायलों के इलाज में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए और उन्हें बेहतर से बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं मुहैया कराई जाएं. इस घटना के बाद से पूरे इलाके के लोगों में अभी भी सियार का खौफ बना हुआ है और ग्रामीण काफी सतर्कता बरत रहे हैं.
इनपुट: अमरजीत कुमार यादव