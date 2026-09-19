/रोहतास के बिक्रमगंज में सियार का तांडव: 10 से अधिक लोगों को काटा, ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से मार गिराया

सभी को दी गई एंटी रेबीज वैक्सीन

इस घटना से मौके पर चीख-पुकार का माहौल बन गया. हालांकि, स्थिति को संभालते हुए आक्रोशित ग्रामीणों ने भारी हिम्मत दिखाई और एकजुट होकर लाठी-डंडों की मदद से उस सियार को घेरकर मार गिराया, जिससे लोगों को बड़े खतरे से निजात मिली. घटना के तुरंत बाद सभी घायलों को इलाज के लिए बिक्रमगंज के अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि कुछ अन्य घायलों को उनके परिजनों द्वारा स्थानीय निजी अस्पतालों में भी भर्ती कराया गया. अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने सभी पीड़ित मरीजों को तुरंत एंटी रेबीज वैक्सीन और अन्य जरूरी प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई, जिससे फिलहाल सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है.