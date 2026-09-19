Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Rohtas  
  • /रोहतास के बिक्रमगंज में सियार का तांडव: 10 से अधिक लोगों को काटा, ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से मार गिराया

रोहतास के बिक्रमगंज में सियार का तांडव: 10 से अधिक लोगों को काटा, ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से मार गिराया

रोहतास के बिक्रमगंज में सियार का तांडव देखने को मिला. इस दौरान सियार ने 10 से अधिक लोगों को काट लिया. इसके बाद ग्रामीणों ने हौसला दिखाया और लाठी-डंडों से सियार को मार गिराया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 19, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 12:11 PM IST
रोहतास के बिक्रमगंज में सियार का तांडव: 10 से अधिक लोगों को काटा, ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से मार गिराया
Image Credit: रोहतास के बिक्रमगंज में सियार का तांडव (जी मीडिया)

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कटिहारः बाढ़ में डूबे स्कूल, आवागमन ठप्प तो मोबाइल बना क्लासरूम! ऐसे हो रही पढ़ाई
2
3
4
5