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Team India Fast Bowler Akashdeep: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज और बिहार के लाल आकाशदीप बहुत जल्द शादी के बंधंन में बंधने जा रहे हैं. वह अपने दांपत्य जीवन के नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं. सासाराम के बड्डी गांव के रहने वाले इंडियन क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप की शादी तय हो गई है. आकाशदीप की होने वाली दुल्हन डेहरी के मानिकपुर गांव की रहने वाली अक्षिता राज हैं.
आकाशदीप के पैतृक गांव में 21 जून को तिलक समारोह का आयोजन किया जाएगा. वहीं, 24 जून को वाराणसी के एक पांच सितारा होटल में शादी समारोह होगा, जिसमें कई नामचीन हस्तियां भी शामिल होंगी. जानकारी के अनुसार, शादी को लेकर आकाशदीप के गांव में अभी से तैयारी शुरू हो गई है.
इंडियन क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप अभी गांव में नहीं हैं. वह अपनी शादी के निमंत्रण कार्ड को बांटने के लिए वह बाहर हैं. इसके बावजूद गांव में तैयारी चल रही है. शादी के कार्ड बांटे जा रहे हैं. साथ ही सजावट का काम भी धीरे-धीरे शुरू हो गया है. स्थानीय लोगों में इसको लेकर काफी खुशी है.
बता दें कि शिवसागर थाना क्षेत्र के बड्डी गांव में आकाशदीप का शादी समारोह आयोजित किया जाएगा. परंपरागत तरीके से 21 जून को तिलक, 22 जून को मेहंदी, 23 जून को हल्दी की रस्म गांव में ही होना है.
आकाशदीप की होने वाली दुल्हन अक्षिता राज अमित कुमार सिंह की पुत्री हैं. अक्षिता राज एक सामान्य परिवार से आने वाली लड़की हैं. आकाशदीप की शादी उनके परिवार और रिश्तेदारों ने ही तय की है. यह पूरी तरह से परंपरागत और अरेंज मैरिज है.
रिपोर्ट: अमरजीत यादव