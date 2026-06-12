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'क्लीन बोल्ड' हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाज आकाशदीप! अक्षिता राज संग लेंगे सात फेरे

Fast Bowler Akashdeep: सासाराम के बड्डी गांव के रहने वाले इंडियन क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप की शादी तय हो गई है. 21 जून को आकाशदीप के पैतृक गांव में तिलक समारोह का आयोजन किया जाएगा.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 12, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:18 PM IST
'क्लीन बोल्ड' हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाज आकाशदीप! अक्षिता राज संग लेंगे सात फेरे
Image Credit: 24 जून को शादी के बंधन में बंधेंगे क्रिकेटर आकाशदीप

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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