Bihar Chunav 2025: तेजस्वी ने रोहतास रैली में केक काटकर मनाया जन्मदिन, बोले- बेईमान सरकार बदलने पर ही मिलेगा योजनाओं का लाभ

Bihar Chunav 2025: बिहार के रोहतास जिला के काराकाट से एक खबर सामनें आ रही हैं, जहां संझौली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया. आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है. ऐसे में उन्होंने मंच पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केक भी काटा हैं.

इसी दौरान उनके समर्थक हाथ में हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ पोस्टर भी लेकर पहुंचे. उन्होंने काराकाट के माले के प्रत्याशी अरुण कुमार के लिए वोट मांगा तथा कहा कि इस बेईमान सरकार को बदलना है. तभी बिहार में माई बहन मान योजना लागू होगी और 14 जनवरी को बिहार के सभी महिलाओं के खाते में तीस-तीस हजार रुपए भेजा जाएगा. इसके साथ ही गैस सिलेंडर की कीमत भी 500 रुपए कर दी जाएगी. पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा और यह सब तभी संभव है कि आप लोग एक बार तेजस्वी यादव को मौका दे.

तेजस्वी यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं कई नेताओं ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट पर दिया. इन नेताओं में रोहिणी आचार्य, राजद प्रवक्ता प्रियंका भारती और कई नेता शामिल है, जिसमें तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने एक खास संदेश के साथ जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. रोहिणी ने तेजस्वी और अपने परिवार के साथ कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'उम्र कच्ची, मगर नियत सच्ची और जुबान पक्की, हमारे कर्मवीर-कर्तव्यनिष्ठ भाई तेजस्वी तुम्हारा हर सपना साकार हो, तुम बिहार के नौजवानों के साथ-साथ तमाम बिहारवासियों के सपनों को हकीकत में बदलो और तुम्हारा जीवन सदैव खुशियों से भरा हो, तुम बिहार के हर घर की खुशी की वजह बनो, तुम वंचितों की आवाज बनो, जन-जन की आस एवं विश्वास बनो, तुम जनता की ढाल बनो. इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ तुम्हें जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई ढेर सारा प्यार आशीर्वाद और स्नेह भाई.'

बता दे की संजौली के इंटर कॉलेज के मैदान में यह चुनावी सभा आयोजित की गई. आज दूसरे चरण के मतदान का चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है. ऐसे में रोहतास जिला के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव कुल 5 चुनावी सभा कर रहे हैं.

